Probleme mari pentru Craiova! Alexandru Cicaldau si Mirko Pigliacelli ar putea pleca de la echipa

Universitatea Craiova isi poate pierde doi dintre cei mai buni jucatori.

Universitatea Craiova ar fi dispusa sa accepte, in acest moment, o oferta de opt milioane de euro pentru Alexandru Cicaldau, anunta ProSport. Intre Cicaldau si Rotaru exista o intelegere, astfel ca mijlocasul va pleca oricand isi doreste, atat timp cat pretul este unul corect. De asemenea, sefii de la Parma s-au consultat cu Valentin Mihaila in privinta mijlocasului de 24 de ani, astfel ca ar putea fi ofertat in aceasta vara.

De asemenea, si Galatasaray il monitorizeaza pe Cicaldau. Mijlocasul de 24 de ani a fost adus de Craiova in 2018, de la Viitorul Constanta, in schimbul a 800.000 de euro. Acesta a adunat 33 de goluro si 21 de pase de gol in 127 de meciuri pentru Universitatea Craiova.

Aceiasi sursa anunta ca CSU Craiova e gata sa il cedeze si pe Mirko Pigliacelli, portar aflat in ultimul an de contract. Acestia au deja postul de portar asigurat, dupa ce au reusit sa il aduca pe David Lazar, de la Astra.

Cristi Barbut, Alexandru Tudorie, Andrei Marinescu, Juan Camara si Stephane Acka sunt jucatorii de care s-a despartit Craiova, inaintea acestui sezon. In schimb, au venit David Lazae, Denis Rusu, Valerica Ganab, Antonine Conte si Alexandru Maries sunt fotbalistii adusi de echipa lui Rotaru in aceasta vara.