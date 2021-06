FCSB da peste Sahtior Karagandi in Conference League! CFR si-a aflat si ea posibilele adversare din Liga si Conference League. Misiune usoara si pentru Craiova, greu pentru Sepsi

Echipele din Romania si-au aflat adversarele din Conference League!

15:00 Daca o bate pe Borac Banja Luka, CFR o intalneste pe Fola Esch din Luxemburg sau Lincoln Red Imps din Gibraltar in turul 2 prelimiar al Champions League.

14:59 Tragerea la sorti pentru turul 3 preliminar va avea loc, luni, 19 iulie, la sediul UEFA.

Meciurile din turul 2 se disputa pe 22 (turul) si 29 (returul) iulie. Craiova si FCSB au turul acasa, in timp ce Sepsi debuteaza in deplasare.

14:58 Craiova si Sepsi si-au aflat si ele adversarele! Craiova da peste Laci din Albania sau FK Podgorica din Muntenegru, in timp ce Sepsi are meci cu invingatoarea dintre Spartak Trnava si Mosta FC.



14:55 Sahtior Karagandi a terminat pe 4 in ultima editie a campionatului din Kazahstan. In prezent, e pe locul 13 din 15 in prima liga dupa 15 etape. Nu are decat 3 egaluri in ultimele 7 jocuri.

14:50 FCSB intalneste Sahtior Karagandi din Kazahstan in turul 2 preliminar din Europa Conference League! Primul meci se disputa in Romania!



14:40 Daca va fi eliminata de campioana Bosniei, Borac Banja Luka, din Champions League, CFR va da in turul 2 al Conference League peste Zalgiris Vilnius sau Linfield.



14:30 FCSB, Craiova si Sepsi isi afla acum adversarele din turul 2 preliminar al Conference League!

14:00 Turul 1 din Conference League se joaca pe 8 si 15 iulie. Turul al doilea se disputa pe 22 si 29 iulie. Daca CFR va fi eliminata din preliminariile Champions League, va ajunge si ea tot in Conference. Va intra in turul 2 preliminar al competitiei.