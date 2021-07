EXCLUSIV | Mihai Rotaru a recunoscut ce isi propune Craiova in acest sezon: "Avem patru obiective, printre care si salvarea de la retrogradare"

Universitatea Craiova isi propune, ca in fiecare an, sa castige campionatul.

Mihai Rotaru, patronul echipei din Oltenia a vorbit, in aceasta dimineata, la Ora Exacta in Sport, despre noul sezon si obiectivele echipei sale. Acesta crede echipa lui are o sansa la titlu in acest sezon:

"Nu asa spectaculos ca inainte, dar CFR-ul s-a intarit pe pozitiile pe care le-au considerat deficitare, mijlocas central si fundas central pentru ca le-a plecat Vinicius, noi ne-am intalnit pe linia defensiva, FCSB-ul si-au facut si ei ce si-au dorit, dar nu a fost nimic spectaculos.

Undeva pana in 4.500 pana in acest moment, dar ne asteptam sa sarim de 5000 de abonamente, in conditiile in care noi am pus in mai putin de jumatate pentru ca la peluza sud nu am pus in vanzare abonamente si atunci, dupa pandemie, e un volum destul de bun.

Ne intalnim cu ei abia in etapa a 11-a. Pana in etapa a 11-a noi am avut Supercupa, avem Europa si zece etape. Chiar nu am discutat cu stafful, pe noi ne intereseaza cum sta in momentul asta Botosaniul, FCSB-ul, Voluntariul, UTA, echipele pe care le intalnim in primele cinci - sase etape.

Noi credem ca avem o sansa buna (la titlu), nu neapaart prima sansa, dar daca stim sa exploatam chiar putem sa ajungem aici pentru ca e o foame de campionat aici in Banie si in randul tuturor suporterilor.

Noi avem patru obiective in fiecare an: calificarea in cupele europene, campionatul, cupa si salvarea de la retrogradare. Este un obiectiv (cupele europene), nu mai avem voie sa ratam.

Este primul pentru ca este cel mai apropiat din punct de vedere cronologic, dar este la egalitate cu campionatul, adica daca ne-ati pune sa alegem ce ne-am dori, o calificare in grupe sau campionatul, cred ca am lua campionatul, ca si obiectiv. Dar, o calificare in grupe ne poate schimba nivelul echipei, ne-ar da un alt impuls".