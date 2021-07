Supercupa Romaniei: CFR Cluj - Universitatea Craiova, LIVE de la 20:00 | Sumudica poate castiga primul trofeu pe banca ardelenilor! Meci decisiv pentru Ouzounidis

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre CFR Cluj si Universitatea Craiova pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Marius Sumudica se afla la prima provocare pe banca lui CFR Cluj. Antrenorul care a preluat-o pe campioana Romaniei recent poate castiga astfel si primul sau trofeu alaturi de ardeleni. De cealalta parte, meciul cu CFR ar putea fi decisiv pentru Marinos Ouzounidis si viitorul sau pe banca oltenilor.

CFR Cluj a disputat deja primul meci oficial, in cursul saptamanii trecute, meciul cu Borrac Banja Luka din preliminariile Champions League. Ardelenii s-au impus cu 3-1, astfel ca jucatorii vin cu un avantaj de incredere pe Arena Nationala.

In perioada de pregatire, Universitatea Craiova a jucat patru meciuri amicale, suferind trei infrangeri, cu Ufa, Horn si Olympiakos. Oltenii au reusit sa castige meciul cu Tirol.

Finala Supercupei Romaniei se desfasoara intr-un formt diferit, astfel ca in cazul in care meciul se incheie la egalitate in cele 90 de minute regulamentare, se trece direct la loviturile de departajare.

In absenta principalilor arbitri din Romania, Kovacs si Hategan, care au primit delegari la Euro 2020, Adrian Cojocaru va fi cel care va conduce de la centru finala Supercupei Romaniei.