Talpan, la fel ca Becali: are interzis pe stadionul Steaua! "Are voie Talpan? Ce sa caut eu acolo?" Motivul e incredibil: "Asta mi-au zis. Oricum, fara mine Steaua e anonima"

Florin Talpan inca n-a vazut stadionul Steaua la interior.

Avocatul sustine ca nu i s-a permis accesul pe bijuteria de 100 de milioane de euro construita in Ghencea de teama ca va face poze care vor ajunge pe net. :)

"Ma credeti ca nu am vazut stadionul? Nu am intrat. Are voie Talpan? Ce sa caut eu acolo, lasa ca a intrat Mustata, dar Talpan nu poate, are interzis. Eu intreb de ce nu a venit nimeni sa ma invite si pe mine. Au spus ca, daca intru, acolo o sa fac poze si vor aparea in presa. Asta e motivul. A intrat Mustata [liderul galeriei FCSB], si-a facut fotografii in toate unghiurile, a dat si in presa.

Am facut hartie cand a fost chestiunea asta cu Talpan, insa au musamalizat, desi spun ca vinovatii ar fi trebuit sa plateasca. Iar daca am vazut ca este asa, ce sa fac, sa rup lacatul sa intru? Nu, merci! Fara munca mea, Steaua ramanea anonoma. Si asa este anonima. Nu exista performante de ani buni", a spus Talpan pentru playsport.ro.