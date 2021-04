FCSB 2, aproape sa ia bataie acasa de la satelitul Voluntariului! Steaua e campioana seriei a 4-a fara sa fi jucat in aceasta etapa. Cum arata barajul

FCSB 2 a facut egal in Berceni cu FC Voluntari 2.

Echipa din Ilfov a deschis scorul in minutul 44, iar ros-albastrii lui Vintila au egalat in minutul 4 al prelungirilor prin Catalin Gogor.

FCSB e acum la 3 puncte in spatele Stelei (39 fata de 42) si nu isi mai poate ajunge rivala nici daca echipa lui Oprita pierde ambele jocuri pe care le mai are de disputat. Azi, Steaua intalneste CS Tunari, apoi, in ultima runda, da peste Metalul Buzau. FCSB 2 are deplasare la Progresul Spartac, echipa de pe locul 3.

Steaua va juca in deplasare prima mansa a playoff-ului din C. Cele mai mari sanse sa-i fie adversara le are Mostistea Ulmu, echipa care i-a pus piedica acum doi ani in barajul de liga a 4-a. Mostistea e pe 2 in seria a 3-a, la doua puncte in spatele Afumatiului.

Daca isi depasesc adversarele, FCSB 2 si Steaua se vor intalni apoi in finala playoff-ului. Aceasta se va desfasura, de asemenea, in dubla mansa. FCSB 2, daca se va califica in finala, va fi gazda in cel de-al doilea meci, un avantaj important in lupta pentru promovare.

Semifinala playoff-ului se disuta pe 8 si 15 mai, in timp ce finala e programata pentru 22 si 29 mai.