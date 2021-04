Scandal la Steaua! Talpan a dat de pamant cu Ogararu: "Nu e posibil sa castigi 4.000 de euro la un club de liga a treia"

Continua 'intepaturile' intre Florin Talpan si George Ogararu.

Juristul celor de la CSA Steaua l-a atacat inca o data pe managerul echipei de fotbal din Liga 3, George Ogararu. Talpan a declarat ca Miodrag Belodedici ar fi mai potrivit in locul lui Ogararu, pe care il contesta in special pentru salariul pe care il incaseaza.

"In primul rand i-am contestat salariul domnului Ogararu. Si o s-o fac in continuare, nu ma intereseaza pe cine deranjez. Nu e posibil sa castigi 4000 de euro la un club de liga a treia! Sunt bani publici, nu se poate asa ceva.

Acest club, cu un asemenea brand, trebuie sa se finanteze din sponsorizari, din marketing, nu din banul public. Va dau un exemplu: Otelul Galati, care e tot la acest esalon, un brand infinit mai mic decat Steaua, are un magazin virtual senzational. Petrolul, la fel. Aici nu se face nimic, absolut nimic, se sta si, in timpul programului, facem reclame pentru firme private...

Ma refer la domnul Ogararu. Acest personaj nu se justifica, i-am spus si noului comandant. Am inteles, a jucat la Steaua, unde a mai fost el prin strainatate, insa nu se poate compara cu un Lacatus, cu un Piturca, oameni care au castigat Cupa Campionilor Europeni. Eu pe Miodrag Belodedic l-as fi vazut in functia asta, ar fi fost un excelent ambasador.

Am vazut ca, acum, Ogararu merge la Monetaria Statului sa faca niste medalii, monede, o noua cupa pentru sarbatoarea de 7 Mai. Acolo ar fi trebuit sa mearga Talpan, sa facem un contract prin care sa obtinem si bani din asta, nu sa dam. Steaua, la ce brand este, chiar si asa, in liga a treia, trebuie sa primeasca bani, nu sa dea. La mine au venit foarte multi oameni puternici din punct de vedere financiar, cu firme importante, care ar fi vrut sa sustina.

I-am directionat catre cei din club si le-au spus ca e ok, facem, insa sa nu apara Talpan. Cand au auzit, au fugit. Cum fara Talpan? Fara munca mea, Steaua ramanea anonima. Si asa este anonima! Nu exista performante de ani buni.

Nu s-au mai luat campionate la handbal, rugby, hockey. Eu iubeam echipa de hockey, aia de acum 20 de ani... Ce performante a avut Steaua la sectiile astea? Bate vantul", a declarat Florin Talpan, pentru playsport.ro.