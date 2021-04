Talpan, lovitura uriasa! Si-a iesit din minti dupa ce sefii CSA i-au taiat 2440 de lei din salariu: "Fara mine nu se auzea de numele Steaua! Erau momente cand mergeam la procese fara 5 lei in buzunar"

Intre Talpan si sefii sai nu mai e cale de impacare.

Juristul Armatei e suparat rau dupa ce conducerea i-a taiat 2440 de lei din salariu. Talpan spune ca masura e ilegala si a actionat clubul in instanta. Totul i se trage dupa ce a facut plangere la FRF impotriva FCSB fara sa aiba acordul superiorilor sai.

"Mi-au taiat salariul, si, din ianuarie, luna de luna, mi-au luat 2440 din banii mei munciti. Nu imi spune nimeni de ce. Imi vreau acesti bani inapoi, nu e posibil sa luti atat, sa ai rezultatele mele, fara mine nu se auzea de numele Steaua, iar ei imi taie din salariu. Nu o sa renunt, nu te atingi, frate, de banii mei. E munca mea, nu stie nimeni cata suferinta este in spate. Imi vreau si banii di urma, tot ce mi-au oprit. Am discutat cu noul comandant si mi-a promis ca se intereseaza, acum astept si eu.

Ce motivatie sa mai am sa merg la proces cand avocatii lui Gigi Becali sunt platiti cu miliarde, iar eu nu am avut cinci lei in buzunar. La stadion sunt angajati oameni care stau degeaba, iar Ogararu ia 4000 de euro pe luna. Pentru ce? Sunt oameni care-i fac munca lui Ogararu, se calca lumea pe picioare in club", a spus Talpan pentru playsport.ro.

Steaua nu-si poate inaugura inca stadionul din cauza mai multor probleme legate de predarea arenei catre CSA. Din informatiile publicate de www.sport.ro la inceputul lunii, stadionul nu va putea fi folosit pana la finalul lui 2021.