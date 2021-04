Surprize pregatite de Petrea pentru Supercupa cu CFR! Antrenorul FCSB-ului nu a titularizat niciun fundas central de meserie! Pantiru, Simion, Vina si Oaida, in primul 11!

Toni Petrea a surprins cu primul 11 pe care l-a ales pentru meciul din Supercupa cu CFR.

Antrenorul FCSB-ului a decis sa inceapa meciul cu Harut si Nedelcu fundasi centrali, niciunul din ei nefiind stoperi de meserie. Este adevarat ca cei doi au mai evoluat pe acest post de-a lungul carierei, insa este clar ca nu este locul unde se simt cel mai bine in teren.

Denis Harut a jucat la Botosani cel mai mult timp ca fundas dreapta si a fost folosit la nevoie in centrul apararii, dar si in flancul stang. Dragos Nedelcu a jucat cel mai mult in cariera si a dat cel mai bun randament, atat la Viitorul cat si la FCSB, pe postul de mijlocas defensiv in sistem 4-3-3. El a mai fost folosit la nevoie fundas central, insa nu a avut evolutii foarte apreciate de Gigi Becali.

De asemenea, Toni Petrea a decis sa titularizeze si jucatori care au fost folositi mai putin in acest sezon, cum ar fi Pantiru, care a intrat in dizgratiile patronului, Simion, Vina sau Oaida.

Din fotbalistii de baza ai FCSB-ului au prins primul 11 pentru meciul cu CFR doar Andrei Vlad, Olimpiu Morutan, Florin Tanase si Octavian Popescu.