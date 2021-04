Neymar are planuri mari! Ce are de gand sa faca dupa ce isi va incheia cariera de fotbalist: "E unul dintre lucrurile mele preferate"

Neymar a vorbit despre planurile de viitor pe care le are pentru momentul in care isi va incheia cariera fotbalistica.

Brazilianul in varsta de 29 de ani, despre care se spune ca isi va prelungi contractul cu PSG pana in vara anului 2027, a spus ca este pasionat de poker si are de gand sa participe la turnee dupa ce nu va mai juca fotbal.

"Pokerul este unul dintre lucrurile pe care imi plac cel mai mult. Ma simt foarte confortabil si cred ca, dupa nu voi mai juca fotbal, o sa calatoresc pentru a juca in turnee la care mi-am dorit mereu sa particip, dar nu am putut face asta din cauza programului meu si a carierei mele", a declarat starul campioanei Frantei intr-un interviu pentru CNews.

Fotbalistul a dezvaluit si ca pasiunea sa pentru poker a inceput in timpul Mondialului din 2014 si ca dintre colegii de la PSG joaca poker cu Navas si Paredes, in timp ce de la Barcelona avea pasiunea comuna cu Pique.

"Joc de o lunga perioada de timp aproape in fiecare zi. Am inceput sa joc poker la Cupa Mondiala din Brazilia, si, de-a lungul anilor, m-am indragostit de el. Exista asemanari intre poker si fotbal, atentia este una dintre ele.

Modul in care iti citesti adversarul si jocul lui este, de asemenea, foarte important. In poker trebuie sa stii cand este momentul potrivit pentru a ataca", a mai spus Neymar, potrivit Corriere dello Sport.

Tweet PSG Neymar Poker cariera Citeste si: