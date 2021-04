VIDEO | Budescu pur si simplu nu poate sta departe de minge! Cum se relaxeaza magicianul lui Damac in timpul liber

Constantin Budescu este intr-o forma excelenta in Arabia Saudita.

Mijlocasul ofensiv de 32 de ani a plecat de la Astra Giurgiu la inceputul lunii februarie si a semnat din postura de jucator liber de contract cu Al Damac, echipa care se afla la acel moment pe ultimul loc in clasament.

Inceputul a fost putin mai dificil pentru Budescu. In ciuda evolutiilor bune pe care le-a facut, echipa sa nu reusea sa adune foarte multe puncte din cauza problemelor din aparare.

Situatia se pare ca s-a imbunatatit in ultima perioada. Cu fotbalistul roman in forma foarte buna, Al Damac a reusit 3 victorii si un egal in ultimele 4 etape si a urcat pe locul 14 in clasament, fiind la doar un punct de salvarea de la retrogradare.

Pe langa meciurile foarte bune pe care le-a facut, Budescu si-a impresionat fanii si prin executiile spectaculoase pe care le-a facut de-a lungul timpului, atat la antrenamente cat si in timpul liber.

El este cunoscut pentru golurile reusite din spatele portii sau chiar de la vestiare, iar in Arabia Saudita se relaxeaza in timpul liber exersand tot felul de executii spectaculoase.

Cel mai recent, Budescu a fost filmat trimitand mingiile in portbagajul masinii sale, aflata la o distanta de aproximativ 8 metri.