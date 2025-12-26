Clipe de coșmar pentru Andreea Hanca! Soția fotbalistului a dezvăluit momentele grele prin care a trecut: „Cele mai dureroase 4 luni!”

Gest SUPERB facut de Andreea Hanca pentru medicii din Polonia care trateaza pacientii infectati cu COVID-19! Bruneta este insarcinata in sase luni

Sergiu și Andreea Hanca au împreună o relație de peste 10 ani și 3 copii. Soția polivalentului mijlocaș de la Petrolul Ploiești a dezvăluit care au fost calitățile cu care fotbalistul a cucerit-o la primele întâlniri.

Calitățile cu care Sergiu Hanca a cucerit-o pe Andreea, soția sa

Andreea Hanca i-a apreciat manierele lui Sergiu și faptul că avea un comportament „drăguț” cu ea. Internaționalul român cu 7 selecții și-a cucerit partenera de viață și datorită scrierii sale corecte din punct de vedere gramatical.

„Era foarte drăguț și manierat. M-a cucerit pentru că știa să scrie corect gramatical”, a spus Andreea Hanca, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Soții Hanca l-au botezat pe fiul lui Bogdan Țîru

Andreea și Sergiu Hanca l-au botezat, în noiembrie, pe fiul lui Bogdan Țîru, fotbalistul celor de la Farul Constanța și fost coleg al lui Hanca din Polonia. Slujba a avut loc într-un cadru restrâns la Constanța.

Soția fotbalistului de la Petrolul a atras toate privirile cu ținuta sa elegantă și a mărturisit că finul său are mari șanse să devină fotbalist.

„Nu e primul, dar ultimul și cam cel mai special, îl așteptăm de atât de mult timp. Ziua de astăzi va fi una specială, dar restrânsă. Noi, în fotbal, nu avem weekenduri, avem în timpul săptămânii, am prins două zile și am spus să facem o masă intimă, în familie, cu prietenii cei mai apropiați. Cred că va fi tot fotbalist. Dacă ia de la tati și de la nașul ce au mai bun, o să iasă numărul 1”, a spus Andreea Hanca pentru Pro TV și Sport.ro.

Bogdan Țîru: „Cred că îl vom împinge către fotbal!”

Bogdan Țîru a mărturisit și el că își dorește ca fiul său să îi calce pe urme și să ajungă fotbalist, însă spune că totul depinde de dorința lui.

„Sperăm că fotbalist o să devină, asta ne dorim. Acum nu știu ce o să își dorească el, dar cred că îl vom împinge către fotbal, e un sport care te educă, îmi doresc să ia calea asta”, a declarat Țîru.

