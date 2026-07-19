Odată cu meciul de duminică seara, împotriva Spaniei, argentinianul Lionel Messi a devenit al doilea jucător din istoria Cupei Mondiale care joacă trei finale ale competiţiei.

Leo Messi, record după record

Lionel Messi a mai jucat în finalele din 2014, când a pierdut în faţa Germaniei, şi în 2022, victorie cu Franţa. La 39 de ani, argentinianul are şansa de a cuceri al doilea său trofeu mondial.

Înaintea lui Messi, doar brazilianul Cafu mai reuşise această performanţă, în 1994, 1998 şi 2002, câştigând două titluri mondiale.

Pele, care este singurul jucător care a cucerit trei titluri mondiale, a disputat pe teren doar două finale, în 1958 şi 1970, lipsind în 1962 din cauza unei accidentări, scrie News.ro.

Spania - Argentina, echipele de start: