”Nu e primul, dar ultimul și cam cel mai special, îl așteptăm de atât de mult timp. Ziua de astăzi va fi una specială, dar restrânsă. Noi, în fotbal, nu avem weekend-uri, avem în timpul săptămânii, am prins două zile și am spus să facem o masă intimă, în familie, cu prietenii cei mai apropiați. Cred că va fi tot fotbalist. Dacă ia de la tati și de la nașul ce au mai bun, o să iasă numărul 1”, a spus Andreea Hanca pentru PRO TV.

Sergiu Hanca a vorbit și despre șansele Petrolului de a prinde play-off-ului, dar și despre partida cu Dinamo care îi așteaptă pe ”Lupii Galbeni”, un meci aparte pentru Hanca, fostul jucător al alb-roșiilor.

”Am avut emoții la primul finuț, deja a devenit o normalitate, ne bucurăm cu putem să botezăm în fața lui Dumnezeu și că îi putem fi părinți spirituali. Vom încerca să îl ghidăm pe un drum cât mai bun în viață. Aavând în vedere istoricul tatălui și al meu, are șanse foarte mari, dar cel mai important e să fie sănătos. Mai departe, cu siguranță părinții lui îl pot ghida.

Da, normal, mă așteptam, mă așteptam, pentru că știu cât de mult muncim, știu ce grup suntem și vrem să ducem această poveste cât mai departe. Nu punem presiune, ne bucurăm de moment, încercăm să dăm totul în fiecare zi, încercăm să scoatem maximum la fiecare antrenament și vedem la sfâșit unde vom fi. Avem această săptămână de pauză, iar apoi va veni un meci important cu Dinamo. Nu sunt emoții, e un meci normal, în care avem nevoie de puncte. eu consider că vom fi pregătiți. E un meci diferit, pentru că am jucat acolo și am avut momente frumoase, dar am mai jucat împotriva lor, știu la ce să mă aștept și voi fi pregătit”, a spus și Sergiu Hanca.

Bogdan Țîru: ”Farul poate spera la play-off, mai sunt multe puncte în joc!”

Bogdan Țîru a mărturisit și el că își dorește ca fiul său să îi calce pe urme și să ajungă fotbalist, însă spune că totul depinde de dorința lui. Țîru a vorbit și despre situația în care se află Farul Constanța.

”Sperăm că fotbalist, asta ne dorim. Acum nu știu ce o să își doreaască el, dar cred că îl vom împinge către fotbal, e un sport care te educă, îmi doresc să ia calea asta. Normal, a început returul, mai sunt multe puncte în joc, sperăm să obținem puncte la fiecare meci. E prea devreme să vorbim despre titlu. Mă interesează de noi, să ajungem acolo, după aceea vom vedea”, a declarat Țîru.