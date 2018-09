Erau aproape sa DISPARA, acum primesc doua milioane de euro si viseaza sa o bata pe FCSB! Anuntul momentului: ce echipa se trezeste cu o AVERE in cont

Clubul era intr-o situatie dramatica, dar acum poate sa viseze din nou la obiective mari.

Pandurii se chinuie sa existe in liga a doua. Echipa se poate salva in urma unei decizii pronuntate de instanta.

Pandurii este in continuare intr-o situatie critica. Clubul care la un moment dat reprezenta Romania in Europa League este acum la un pas de faliment.



Toate acestea s-au intamplat dupa ce echipa a retorgradat in liga a 2-a si nu a mai beneficiat de banii veniti din drepturile TV.

Echipa poate sa fie salvata in urma unei decizii a Judecatoriei Targu Jiu, care a admis cererea clubului privind exectuarea silita a actionarilor pentru suma de 9,4 milioane de lei.

"Stiu ca actionarilor li s-a propus esalonarea la plata, chiar pe patru ani, dar nu au dorit sa auda", a declarat preedintele Pandurilor, Marin Condescu, pentru ziarul Pandurul.

Executorul judecatoresc Constantin Cerbulescu se va ocupa de ceea ce instanta numeste "executarea silita provizorie pe riscul creditorului."



"Decizia instantei este fara cale de atac", a spus Marin Condescu. Acesta crede ca de luni vor fi blocate conturile actionarilor. Pandurii mizeaza pe nu mai putin de doua milioane de euro in conturi!

Echipa din Tg. Jiu e una dintre surprizele sezonului in B. Are 14 puncte dupa 7 etape si e pe locul 5 in liga a doua, la doua puncte de baraj. In cazul in care va primi suma anuntata de Condescu, Pandurii isi va schimba obiectivul din mers. Clubul din Tg. Jiu viseaza sa joace din nou derby-uri cu FCSB, CFR sau Dinamo in Liga 1.