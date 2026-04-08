Până și Real Madrid, cel mai titrat club din istoria fotbalului, și-a găsit timp să îi aducă un omagiu fostului selecționer. Clubul „Blanco” a reacționat în timpul partidei cu Bayern Munchen din sferturile UCL, pierdută cu scorul de 1-2 de madrileni pe Santiago Bernabeu.

Steaua, taxată de propriii fani pentru ignorarea morții lui Mircea Lucescu

Steaua București nu a publicat niciun mesaj, prin intermediul rețelelor sociale, în memoria lui Mircea Lucescu.

Un astfel de comportament a stârnit nemulțumirea unor fani ai „militarilor”, chiar dacă între Mircea Lucescu și Steaua a existat o mare rivalitate; „Il Luce” a scris istorie alături de Dinamo și Rapid.

„Steaua București, a decedat domnul Mircea Lucescu. Când o postare despre unul din cei mai titrați români în fotbal?” - a scris un internaut, la o postare a Stelei pe Facebook.

„De Lucescu nimic, ha?” - s-a întrebat amuzat un alt utilizator.

Programul funeraliilor lui Lucescu

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Sport.ro vă ține la curent cu toate informațiile despre programul funeraliilor și momentele în care cei care l-au admirat pe „Il Luce" îi pot aduce un ultim omagiu.

Miercuri, începând cu ora 17:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională.

Accesul publicului va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor. La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a spus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.

Inclusiv la Zenit Saint Petersburg, în Rusia, Mircea Lucescu a câștigat Supercupa Rusiei în 2006.