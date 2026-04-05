Deși este o prezență constantă în tribune la meciurile formației patronate de Gigi Becali, FCSB, Ilie Năstase (79 de ani) susține cauza clubului din Ghencea. Acesta consideră normală prezența „militarilor” în elita fotbalului românesc, argumentând că majoritatea echipelor din Superliga beneficiază de fonduri publice din partea primăriilor.

Pentru a-și susține teoria, Năstase a făcut o paralelă cu performanțele obținute de Steaua în trecut, pe când echipa avea sprijinul MApN.

Soluția propusă de Năstase

„Ar trebui să fie (o soluție). Dacă mă uit bine la clasament, aproape toate echipele sunt susţinute de primăriile de unde sunt. Din banul public. De ce n-ar fi Steaua? Aa, când au fost susţinuţi de armată şi au câştigat Cupa Campionilor, era bine atunci. Le dădeau voie să joace, nu? Să fim serioşi. Toţi banii ăia vin de la stat, ca să ştiţi.

Ar trebui să se asocieze statul şi privatul, că nu avem noi atâţia bani, privatul. Şi nu garantează nimeni că privatul o să-şi scoată banii. De asta domnul Ţiriac nu se bagă la fotbal. [...] Dânsul (n.r. ministrul Apărării) o cunoaşte mai bine, nu ştiu. N-am discutat, nu ştiu exact cât costă un meci de fotbal pe stadion”, a spus Ilie Năstase.

Discuțiile despre situația clubului roș-albastru s-au intensificat după ce actualul ministru al Apărării, Radu Miruță (40 de ani), a anunțat recent că se va implica personal pentru rezolvarea blocajului. Pe teren, Steaua s-a clasat în două rânduri pe poziții care ar fi trebuit să-i asigure promovarea în prima ligă, însă forma de organizare a clubului (de drept public) a împiedicat accesul în primul eșalon.