Lucian Filip (35 de ani), interimarul de la FCSB, a vorbit despre condițiile în care trebuie să lucreze un antrenor aflat sub comanda lui Gigi Becali.

Luni seară, FCSB a remizat cu Unirea Slobozia (0-0), într-un meci fără miză pentru campioana României. Bucureștenii sunt calificați deja la barajul pentru Conference League și sunt siguri că vor juca acasă semifinala cu FC Botoșani.

Lucian Filip: "Niciun antrenor și niciun jucător nu e ținut cu forța la FCSB. Cui nu îi convine e liber să plece"

În această perioadă, conducerea este mai preocupată de numele viitorului antrenor. FCSB trebuie să numească până pe 20 mai un tehnician cu licență Pro, care să stea pe bancă la meciul/meciurile din barajul pentru Conference League.

După remiza din Ghencea, Lucian Filip a fost întrebat dacă i se pare normal ca patronul Gigi Becali să impună primul 11 antrenorilor sau schimbările din timpul jocului.

"În momentul în care ești aici, e clar că îți asumi și aceste lucruri. Dacă este normal? Fiecare club are politica lui. Nu vreau să spun dacă e normal sa nu. Până la urmă, niciun antrenor și niciun jucător nu este ținut cu forța la acest club. Cui nu îi convine este liber să plece.

Dar, din câte se pare și din ce am auzit în ultima perioadă, sunt mulți antrenori care își doresc să vină. Poate sunt unii care vorbesc la televizor și spun: 'Eu nu aș accepta, nu aș veni', dar, în momentul în care se eliberează un loc, lista devine din ce în ce mai lungă", a spus Filip.

Gigi Becali: "Când va veni antrenorul, eu îi zic formula!"

Gigi Becali nu se grăbește să numească un nou antrenor principal la FCSB. Patronul roș-albaștrilor este decis să ia din nou legătura cu Elias Charalambous pentru a-l convinge să stea pe banca roș-albaștrilor la meciurile de baraj. În cazul în care se va lovi din nou de un refuz, Becali susține că are alte câteva variante de antrenor. 

O să vedem acuma. Mai sunt câteva zile și trebuie să punem antrenorul. O să iau legătura cu Charalambous, să vedem. Trebuie să punem antrenor. N-am ce să hotărăsc. Pun antrenor imediat, am 5-6 cereri, pun antrenor de pe o zi pe alta. 

Vreau să văd echipa în astea două meciuri rămase. Vreau să văd eu niște formule, să știu formula, să nu mă bruieze nimeni. Să nu mă influențeze nimeni. Când o să vină antrenorul, să îi zic eu care e formula. Vreau să văd eu formula câștigătoare. 

Eu o să fiu la baraje. O să îi zic echipa celui care va veni, indiferent că e Charalambous sau altul. Până pe 20 sau 21 mai putem să mai stăm așa. Îl sun pe Charalambous și cu asta basta!”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

