Luni seară, FCSB a remizat cu Unirea Slobozia (0-0), într-un meci fără miză pentru campioana României. Bucureștenii sunt calificați deja la barajul pentru Conference League și sunt siguri că vor juca acasă semifinala cu FC Botoșani.

Lucian Filip: "Niciun antrenor și niciun jucător nu e ținut cu forța la FCSB. Cui nu îi convine e liber să plece"

În această perioadă, conducerea este mai preocupată de numele viitorului antrenor. FCSB trebuie să numească până pe 20 mai un tehnician cu licență Pro, care să stea pe bancă la meciul/meciurile din barajul pentru Conference League.

După remiza din Ghencea, Lucian Filip a fost întrebat dacă i se pare normal ca patronul Gigi Becali să impună primul 11 antrenorilor sau schimbările din timpul jocului.

"În momentul în care ești aici, e clar că îți asumi și aceste lucruri. Dacă este normal? Fiecare club are politica lui. Nu vreau să spun dacă e normal sa nu. Până la urmă, niciun antrenor și niciun jucător nu este ținut cu forța la acest club. Cui nu îi convine este liber să plece.

Dar, din câte se pare și din ce am auzit în ultima perioadă, sunt mulți antrenori care își doresc să vină. Poate sunt unii care vorbesc la televizor și spun: 'Eu nu aș accepta, nu aș veni', dar, în momentul în care se eliberează un loc, lista devine din ce în ce mai lungă", a spus Filip.