FCSB, forțată să schimbe jucătorul U21 la baraj! Diagnosticul primit de Matei Popa

FCSB l-a pierdut pentru o perioadă pe Matei Popa (19 ani), portarul titularizat prin care echipa respecta regula U21 impusă de FRF.

În finalul primei reprize din meciul cu Unirea Slobozia (0-0), Matei Popa a fost înlocuit cu Ștefan Târnovanu. Tânărul portar s-a izbit de Joao Paulo în momentul ieșirii pe o centrare și nu a mai putut continua partida.

Matei Popa a suferit o comoție cerebrală. FCSB, cu alt jucător U21 la barajul pentru Conference League?!

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, anunță că Matei Popa a fost diagnosticat cu comoție cerebrală și că portarul are șanse mici să joace la barajul pentru Conference League, cel puțin în semifinala cu FC Botoșani.

În aceste condiții, Ștefan Târnovanu ar urma să apere în semifinala barajul cu FC Botoșani, iar FCSB va fi obligată să titularizeze un alt jucător U21. Printre variante se numără Alexandru Stoian, Mihai Toma și David Popa.

"E bine Matei Popa, cel care a suferit o comoție. A fost dus la Spitalul Municipal. Bineînțeles că imediat cum s-a terminat meciul, tatăl lui s-a dus și el. Era disperat, cum e orice părinte. Și medicul nostru, doctorul Flavian Arămitu, pe la 2:00 fără ceva azi noapte a ieșit din spital. 

Investigațiile n-au relevat că ar fi ceva mai grav decât o o comoție, dar nu știu în ce măsură va putea să mai apere ce a mai rămas din sezonul ăsta. Sperăm noi să fie 3 meciuri, nu doar cele 2 planificate sigur. A căzut foarte rău. M-am dus la pauză să îl văd. 

Era livid, nu arăta bine, dar slavă Domnului că nu e nimic rău. Diagnosticul a fost comoție cerebrală. Nu știm dacă și-a pierdut cunoștința câteva secunde, înainte să intervină doctorul", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Programul lui FCSB până la finalul sezonului

  • 18 mai, ora 20:30: FC Hermannstadt - FCSB (ultima etapă din play-out)
  • 23/24 mai: FCSB - FC Botoșani (semifinala barajului pentru Conference League)
  • 29 mai: posibilă finală a barajului pentru Conference League vs. locul 4 din play-off
