Selecţionerul Cehiei, Miroslav Koubek, aflat la conducerea echipei din decembrie 2025, a înaintat FIFA o listă preliminară cu 54 de nume pentru Cupa Mondială care începe peste o lună.
Cei 54 de jucători sunt următorii:
Portari:
Lukas Hornicek (Braga), Martin Jedlicka (Banik Ostrava), Antonin Kinsky (Tottenham), Jan Koutny (Sigma Olomouc), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jakub Markovic (Slavia Praga), Jindrich Stanek (Slavia Praga)
Fundaşi:
Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Matej Hadas (Sigma Olomouc), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), Vaclav Jemelka (Viktoria Plzen), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Karel Spacil (Viktoria Plzen), Adam Sevinsky (Sparta Praga), Martin Vitik (Bologna), Tomas Vlcek (Slavia Praga), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)
Mijlocaşi:
Lukas Ambros (Gornik Zabrze), Michal Beran (Sigma Olomouc), Pavel Bucha (Cincinnati FC), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Krystof Danek (LASK Linz), Vladimir Darida (Hradec Kralové), Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Adam Karabec (OL), Ondrej Kricfalusi (Banik Ostrava), Tomas Ladra (Viktoria Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukas Provod (Slavia Praga), Matej Rynes (Sparta Praga), Lukas Sadilek (Gornik Zabrze), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (OL), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
Atacanţi:
Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kliment (Sigma Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Praga), Vasil Kusej (Slavia Praga), Ondrej Mihalik (Hradec Kralové), Vojtech Patrak (Pardubice), Vaclav Sejk (Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Viktoria Plzen)
Cehia, în grupă cu Coreea de Sud, Africa de Sud și țara gazdă Mexic
Cehia va debuta la Cupa Mondială împotriva Coreei de Sud (12 iunie, ora 5:00), apoi va înfrunta Africa de Sud (18 iunie, ora 19:00) şi una dintre ţările gazdă, Mexic (25 iunie, ora 4:00) în Grupa A. news.ro