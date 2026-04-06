FCSB, campioana en-titre din Superligă, a postat în această după-amiază un ”throwback” cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la calificarea istorică în semifinalele Cupei UEFA, după sfertul cu Rapid.

”În urmă cu exact 20 de ani, roș-albaștrii obțineau cea mai mare performanță a fotbalului românesc, la nivel de club, de după Revoluție. După 1-1 în Giulești, pe 30 martie, elevii lui Cosmin Olăroiu se calificau în semifinalele Cupei UEFA, remizând, scor 0-0, pe Stadionul Național, împotriva celor de la Rapid.

Această performanță va rămâne mereu în sufletele suporterilor noștri și în istoria fotbalului nostru, iar eroii de atunci merită și astăzi aplauzele tuturor celor care iubesc aceste culori!”, a scris campioana pe pagina oficială de Facebook.

Dinamo, și ea semifinalistă în cupele europene după Revoluție

După cum se poate remarca, lipsește numele echipei - pe atunci Steaua, acum FCSB, având în vedere că gruparea din Ghencea, aflată în Liga 2, este cea care deține palmaresul și brandul Steaua București. De aici, folosirea de către FCSB a termenului generic de ”roș-albaștri”.

De subliniat însă că, tot după Revoluție, mai exact în 1990, Dinamo a jucat în semifinalele Cupei Cupelor, C2 (competiție ulterior integrată în Cupa UEFA, C3 pe atunci).