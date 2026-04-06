VIDEO FCSB sau Steaua? 20 de ani de la ”cea mai mare performanță a fotbalului românesc de după Revoluție”!

FCSB, campioana en-titre din Superligă, a postat în această după-amiază un ”throwback” cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la calificarea istorică în semifinalele Cupei UEFA, după sfertul cu Rapid.

”În urmă cu exact 20 de ani, roș-albaștrii obțineau cea mai mare performanță a fotbalului românesc, la nivel de club, de după Revoluție. După 1-1 în Giulești, pe 30 martie, elevii lui Cosmin Olăroiu se calificau în semifinalele Cupei UEFA, remizând, scor 0-0, pe Stadionul Național, împotriva celor de la Rapid.

Această performanță va rămâne mereu în sufletele suporterilor noștri și în istoria fotbalului nostru, iar eroii de atunci merită și astăzi aplauzele tuturor celor care iubesc aceste culori!”, a scris campioana pe pagina oficială de Facebook.

Dinamo, și ea semifinalistă în cupele europene după Revoluție

După cum se poate remarca, lipsește numele echipei - pe atunci Steaua, acum FCSB, având în vedere că gruparea din Ghencea, aflată în Liga 2, este cea care deține palmaresul și brandul Steaua București. De aici, folosirea de către FCSB a termenului generic de ”roș-albaștri”.

De subliniat însă că, tot după Revoluție, mai exact în 1990, Dinamo a jucat în semifinalele Cupei Cupelor, C2 (competiție ulterior integrată în Cupa UEFA, C3 pe atunci).

Verdict crunt pentru FCSB! Sezon încheiat pentru Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea nu a făcut deplasarea la Botoșani după ce a acuzat probleme musculare la revenirea de la echipa națională. 

Atacantul a fost titular în meciul cu Turcia, scor 0-1, iar înaintea amicalului cu Slovacia a simțit dureri musculare, dar a ales să intre pe teren și la Bratislava.

Atacantul celor de la FCSB nu a dorit să riște și a rămas la București pentru a efectua mai multe investigații medicale. După ce a făcut un examen RMN, Bîrligea a primit o veste cruntă.

Conform Fanatik, se pare că atacantul nu va mai juca în acest sezon, deoarece are nevoie de o perioadă de repaus de două luni, în ciuda a ceea ce a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care era convins că accidentarea este doar una minoră.

Astfel, Mirel Rădoi va trebui să se bazeze la următoarele meciuri pe Mamadou Thiam și pe David Miculescu, însă antrenorul roș-albaștrilor îl poate folosi în centrul ofensivei și pe Alexandru Stoian.

Vestea este una îngrozitoare pentru Daniel Bîrligea, mai ales că în ultimele zile s-a zvonit că fotbalistul este dorit la Schalke 04, echipa cu șanse mari să promoveze la finalul acestui sezon în Bundesliga.

Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
Mircea Lucescu, mutat la o clinică în străinătate?! Anunțul făcut de managerul Spitalului Universitar
Coubiș, noua stea a Superligii României: "Vorbești cu mingea și cu picioarele tale!"
De câte puncte mai au nevoie Tottenham, Drăgușin și De Zerbi pentru salvarea de la retrogradare: ce ne spun anii anteriori
Antonio Valencia revine pe gazon la 40 de ani! A semnat cu liderul campionatului
Petrolul - Csikszereda, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Turcul Topal, back in business!
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Unde se transferă Ștefan Târnovanu? Variantă surpriză pentru portarul tras pe linie moartă de FCSB: ”’Bre, nea Gigi, asta e, atât am putut!’”

Mama lui Cristi Neamțu, în lacrimi la finalul turneului comemorativ: „Băieții vin la cimitir în fiecare an”

Mircea Lucescu, mutat la o clinică în străinătate?! Anunțul făcut de managerul Spitalului Universitar
”Întâlnire complexă a personalului medical!” Comunicatul emis de Spitalul Universitar în cazul lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu, în stare gravă la Spitalul Universitar București UPDATE
Coubiș, noua stea a Superligii României: "Vorbești cu mingea și cu picioarele tale!"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

