Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, susține că ia în calcul patru variante prin care echipa din Ghencea poate depăși bariera Legii Sportului pentru a ajunge în prima ligă, lansând un apel deschis către mediul de afaceri privat.

Imediat după conferința oficialului guvernamental, Victor Pițurcă s-a arătat extrem de mulțumit de implicarea ministrului. Fostul atacant anticipează un interes major din partea privatului, aducând în discuție legăturile cu investitori importanți din Turcia.

„Mă bucur că avem, în sfârșit, un ministru interesat de soarta echipei de fotbal Steaua. Orizontul e acum larg deschis, eu zic că cea mai bună soluție este asta. Să găsim un privat sau mai mulți, care să investească și Steaua să devină iar ce a fost. Cu reprezentanții companiei americane nu am mai avut contact. Dar în ceea ce privește investitorii turci, cei implicați la Galatasaray, eu cred că încă sunt interesați de Steaua. Gigi (n.r. – Gigi Nețoiu) e în relații cu ei, fac afaceri împreună, iar eu zic că și-ar dori să vină la Steaua.

Probabil că mulți alți investitori ar fi interesați de Steaua. M-ai întrebat despre cei din lumea arabă, din păcate mulți dintre ei nu știu încă lucrul ăsta. Ar trebui făcută un pic de promovare în acest sens, să afle toată lumea că Steaua București caută privați”, a spus Victor Pițurcă, potrivit as.ro.

Planul financiar pentru o echipă de top

Pe lângă soluțiile externe, antrenorul speră ca echipa să atragă și oameni de afaceri români, mizând pe potențialul uriaș de marketing al „militarilor” odată cu revenirea în elita fotbalului românesc.

„Mi-aș dori să găsim în România oameni potenți financiar, serioși, cărora le place sportul și care și-ar dori să investească la un club precum Steaua București. Sunt sigur că există destui. Subliniez că mi-aș dori investitori din țară; avem și noi oameni cu bani. Doar că, în general, aceștia se feresc să intre în fotbal. Știm episoadele care s-au întâmplat în trecut. Ei trebuie să înțeleagă însă că și fotbalul e o afacere, că se pot scoate bani de aici.

Un club cu profesioniști, condus foarte bine, poate câștiga financiar. Mai ales că vorbim despre un club ca Steaua. Când va promova în prima ligă, cel puțin 5 milioane de euro ar trebui să facă din sponsorizări. Bineînțeles, și suporterii vor reveni la stadion. Steaua trebuie să ofere spectacol și așa vor fi din nou 30.000 de oameni în tribune”, a mai transmis fostul selecționer.