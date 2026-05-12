Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) poate să trăiască în 2026 grandoarea unui eveniment de care nu s-a apropiat prea des în cele două decenii pe care și le-a dedicat integral tenisului profesionist.

În urma calificării semnate în sferturile de finală ale competiției WTA 1000 de la Roma, cea mai bună jucătoare de tenis a țării noastre a urcat pe locul al treisprezecelea în cursa pentru Turneul Campioanelor, un clasament care stabilește, în baza rezultatelor din anul curent, completul de opt jucătoare care obțin drept de joc direct în competiția numită.

Sorana Cîrstea, pe locul 13 în cursa pentru Turneul Campioanelor

În prezent, între locul 8 - Victoria Mboko - și locul 13 - Sorana Cîrstea - se măsoară o distanță de 687 de puncte, un ecart însă care poate fi surmontat de româncă, în contextul în care are puține puncte de apărat până în luna august, aspect care îi permite să performeze fără presiune, în partea finală a sezonului de zgură și în stagiunea de iarbă.

O victorie în fața Jelenei Ostapenko nu doar că i-ar aduce Soranei Cîrstea prima calificare a carierei într-o semifinală pe zgura din capitala Italiei, dar i-ar readuce, după treisprezece ani, poziția 21 în clasamentul WTA. Aceasta reprezintă cea mai înaltă clasare atinsă de româncă în carieră, până în prezent.