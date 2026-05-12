Nu aduce cariera ce aduce anul: Sorana Cîrstea, la un pas de un miracol în WTA. Performanța uriașă pe care o poate face Tenis
Marcu Czentye
Sorana Cîrstea și-ar putea încheia cariera într-o manieră care ar desăvârși cele două decenii dedicate tenisului profesionist.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) poate să trăiască în 2026 grandoarea unui eveniment de care nu s-a apropiat prea des în cele două decenii pe care și le-a dedicat integral tenisului profesionist.

În urma calificării semnate în sferturile de finală ale competiției WTA 1000 de la Roma, cea mai bună jucătoare de tenis a țării noastre a urcat pe locul al treisprezecelea în cursa pentru Turneul Campioanelor, un clasament care stabilește, în baza rezultatelor din anul curent, completul de opt jucătoare care obțin drept de joc direct în competiția numită.

Sorana Cîrstea, pe locul 13 în cursa pentru Turneul Campioanelor

În prezent, între locul 8 - Victoria Mboko - și locul 13 - Sorana Cîrstea - se măsoară o distanță de 687 de puncte, un ecart însă care poate fi surmontat de româncă, în contextul în care are puține puncte de apărat până în luna august, aspect care îi permite să performeze fără presiune, în partea finală a sezonului de zgură și în stagiunea de iarbă.

O victorie în fața Jelenei Ostapenko nu doar că i-ar aduce Soranei Cîrstea prima calificare a carierei într-o semifinală pe zgura din capitala Italiei, dar i-ar readuce, după treisprezece ani, poziția 21 în clasamentul WTA. Aceasta reprezintă cea mai înaltă clasare atinsă de româncă în carieră, până în prezent.

„Sorana Cîrstea poate să câștige orice turneu.”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Firicel Tomai - primul antrenor al Simonei Halep - s-a declarat convins că Sorana Cîrstea poate să câștige orice competiție, atât timp cât își impune propriul joc și atinge o formă de invidiat, așa cum se întâmplă, în aceste zile, în capitala Italiei.

Tomai are încredere în maturitatea atinsă de Cîrstea în plan tactic, iar acesta nu exclude nici măcar posibilitatea ca Sorana să câștige un titlu de mare șlem chiar în utlimul an al carierei.

„Sorana joacă cel mai bun tenis, cel mai gândit, tacticizat și eficient al ei. Poate să mai câștige un turneu WTA, poate să câștige orice turneu, pentru că e la toate pe tablou.

Dacă îi merge jocul, într-o săptămână, ea poate să câștige orice turneu. Poate, chiar și la Grand Slam, să facă semifinală, finală. Îndrăznesc prea mult, poate, când spun, dar să îi meargă jocul ei specific,” a punctat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro, făcând referire la jocul agresiv practicat de Sorana Cîrstea.

