Paradoxul Andrei Ivan: la un pas de medalia de campion în România și de a doua retrogradare consecutivă!

Andrei Ivan a început sezonul actual la Universitatea Craiova, a și marcat în prima etapă la 3-3 cu UTA Arad, iar după încă un meci în care a primit minute de la Mirel Rădoi s-a despărțit definitiv de formația olteană.

Andrei Ivan, campion în România și retrogradat în Grecia?

"Ivan a plecat fără voia mea! E realitatea, nu o supărare. Nu am ce face, din păcate. Asta este realitatea, vă spun doar adevărul", spunea Mirel Rădoi, în iulie 2025, după ce atacantul își rezilia contractul cu Universitatea Craiova, iar la doar o zi distanță era prezentat la Panserraikos.

Finalul de sezon poate fi unul paradoxal pentru Andrei Ivan: campion în România cu Universitatea Craiova, dar retrogradat în Grecia cu Panserraikos.

Cu trei runde înainte de final, Panserraikos ocupă penultimul loc, direct retrogradabil, cu 28 de puncte, unul sub Asteras Tripolis. În schimb, Universitatea Craiova poate fi campioană încă de la finalul acestei săptămâni, dacă învinge U Cluj în Bănie.