Simone Biles, cea mai decorată gimnastă din istorie (11 medalii olimpice și 30 de medalii mondiale), a postat mai multe poze după operația de mărire a sânilor.

Acum în vârstă de 29 de ani, americanca are în palmares 7 titluri de campioană olimpică și alte 23 de titluri de campioană mondială!

Ce spunea Simone Biles în urmă cu un an

Gimnasta americană Simone Biles, septuplă campioană olimpică, aleasă sportiva anului 2024 la Premiile Laureus de la Madrid, declara în urmă cu un an că nu este sigură că va concura şi la JO 2028, de la Los Angeles.

''În acest moment, încă mă recuperez fizic şi mental după Jocurile Olimpice de la Paris. Am sacrificat atât de multe încât încerc să mă bucur de timpul liber înainte de a decide dacă vreau să revin la antrenamente şi competiţii'', a explicat cea mai titrată gimnastă din istorie.

''Mulţi oameni cred că este vorba doar de o investiţie pe un an, dar de fapt sunt patru ani de pregătire înainte de Jocuri. Desigur, Jocurile vor fi în Los Angeles (SUA). Dar nu sunt sigură dacă voi continua. Voi fi acolo în orice caz, fie în competiţie, fie în tribune'', a adăugat campioana americană care va împlini 31 de ani în 2028.

Biles a concurat la JO Paris 2024, marcând marea sa revenire pe scena olimpică după o lungă pauză menită să-i conserve sănătatea mintală, cu trei medalii de aur şi una de argint cu echipa.