Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Liderul se poate revanșa față de fani

Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Liderul se poate revanșa față de fani Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid - Csikszereda se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30.

TAGS:
RapidCsikszeredaSuperliga
Din articol

Partida Rapid - Csikszereda, din runda a 18-a de Superliga, va avea loc vineri, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30

Rapid vine după înfrângerea din runda trecută, scor 0-3, în deplasarea de la CFR Cluj și se află în continuare pe primul loc în Superliga cu 35 de puncte. Giuleștenii sunt la două și trei „lungimi” de urmăritoarele FC Botoșani, respectiv Universitatea Craiova.

De cealaltă parte, nou-promovata Csikszereda se situează pe poziția a 14-a în clasament, la opt puncte de ultima clasată Metaloglobus. Ciucanii vin după victoria din etapa trecută, când s-au impus cu 2-1 în fața Unirii Slobozia.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 2-0.

Poziția lui Costel Gâlcă cu privire la aducerea lui Nicolae Stanciu la Rapid

Gâlcă a afirmat că Nicolae Stanciu ar putea să o ajute foarte mult pe Rapid în lupta din Superligă, dacă transferul său se va concretiza în iarnă. 

„Avem jucători care sunt în vederea noastră pentru iarnă, dar deocamdată e important acest meci. Stanciu e un jucător important pentru fotbalul românesc, cu siguranță că dacă ar veni ne-ar ajuta foarte mult.

Deocamdată mă gândesc la meciul cu Csikszereda, vom vedea ce se va întâmpla. Ne dorim foarte mult să câștigăm meci cu meci, să ajungem acolo și după aceea putem vorbi de alte lucruri”, a transmis Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei de vineri, 28 noiembrie, Rapid București - Csikszereda Miercurea Ciuc.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: &bdquo;Fac acest gest cu asumare şi respect&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Racovițan s-a revanșat după dezastrul din meciul precedent! Rom&acirc;nul a impresionat &icirc;n Rakow - Rapid Viena
Racovițan s-a revanșat după dezastrul din meciul precedent! Românul a impresionat în Rakow - Rapid Viena
Nicolae Stanciu la Rapid? Ce a spus Costel G&acirc;lcă despre transfer
Nicolae Stanciu la Rapid? Ce a spus Costel Gâlcă despre transfer
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: &bdquo;L-aș lua eu &icirc;n c&acirc;rcă prin București&rdquo;
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: „L-aș lua eu în cârcă prin București”
ULTIMELE STIRI
Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT
Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT
Echipa invincibilă &icirc;n Europa League care se află abia pe locul 13!
Echipa invincibilă în Europa League care se află abia pe locul 13!
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: &rdquo;Tot vorbește cu Gigi la telefon&rdquo;
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”
De 1 Decembrie, trăiești Rom&acirc;nia la PRO TV!
De 1 Decembrie, trăiești România la PRO TV!
FCSB a anunțat numele noului fundaș central: Am bătut palma, se lucrează la documente
FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: &bdquo;Poate nu merită&rdquo;

Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec &icirc;n Europa League: &rdquo;Adio, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: ”Adio, la revedere!”

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus &icirc;n ramă!

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus în ramă!

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;Băi, nu ești &icirc;n Rom&acirc;nia! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Italienii au reacționat după ce Chivu a &rdquo;explodat&rdquo; și a spus că a fumat trei țigări una după alta: &rdquo;Suntem siguri de un lucru&rdquo;

Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru”

Gigi Becali s-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Charalambous și Pintilii: &rdquo;Așa ar fi normal și corect&rdquo;

Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: ”Așa ar fi normal și corect”



Recomandarile redactiei
Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT
Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: &rdquo;Tot vorbește cu Gigi la telefon&rdquo;
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”
FCSB a anunțat numele noului fundaș central: Am bătut palma, se lucrează la documente
FCSB a anunțat numele noului fundaș central: "Am bătut palma, se lucrează la documente"
Greșelile făcute de Rapid! Marius Șumudică nu s-a abținut: &bdquo;Să mă ferească Dumnezeu&rdquo;
Greșelile făcute de Rapid! Marius Șumudică nu s-a abținut: „Să mă ferească Dumnezeu”
E o premieră pe un stadion! MM Stoica dezvăluie ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat pe Marakana, la Steaua Roșie - FCSB
"E o premieră pe un stadion!" MM Stoica dezvăluie ce s-a întâmplat pe Marakana, la Steaua Roșie - FCSB
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii &icirc;ncep bine noul sezon din Liga 2
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!