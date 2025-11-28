Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Liderul se poate revanșa față de fani

Partida Rapid - Csikszereda, din runda a 18-a de Superliga, va avea loc vineri, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro .

Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30

Rapid vine după înfrângerea din runda trecută, scor 0-3, în deplasarea de la CFR Cluj și se află în continuare pe primul loc în Superliga cu 35 de puncte. Giuleștenii sunt la două și trei „lungimi” de urmăritoarele FC Botoșani, respectiv Universitatea Craiova.

De cealaltă parte, nou-promovata Csikszereda se situează pe poziția a 14-a în clasament, la opt puncte de ultima clasată Metaloglobus. Ciucanii vin după victoria din etapa trecută, când s-au impus cu 2-1 în fața Unirii Slobozia.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 2-0.

