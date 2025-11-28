Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Liderul se poate revanșa față de fani

Partida Rapid - Csikszereda, din runda a 18-a de Superliga, va avea loc vineri, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.
Partida Rapid - Csikszereda, din runda a 18-a de Superliga, va avea loc vineri, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.
Rapid vine după înfrângerea din runda trecută, scor 0-3, în deplasarea de la CFR Cluj și se află în continuare pe primul loc în Superliga cu 35 de puncte. Giuleștenii sunt la două și trei „lungimi” de urmăritoarele FC Botoșani, respectiv Universitatea Craiova.
De cealaltă parte, nou-promovata Csikszereda se situează pe poziția a 14-a în clasament, la opt puncte de ultima clasată Metaloglobus. Ciucanii vin după victoria din etapa trecută, când s-au impus cu 2-1 în fața Unirii Slobozia.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 2-0.
Poziția lui Costel Gâlcă cu privire la aducerea lui Nicolae Stanciu la Rapid
Gâlcă a afirmat că Nicolae Stanciu ar putea să o ajute foarte mult pe Rapid în lupta din Superligă, dacă transferul său se va concretiza în iarnă.
„Avem jucători care sunt în vederea noastră pentru iarnă, dar deocamdată e important acest meci. Stanciu e un jucător important pentru fotbalul românesc, cu siguranță că dacă ar veni ne-ar ajuta foarte mult.
Deocamdată mă gândesc la meciul cu Csikszereda, vom vedea ce se va întâmpla. Ne dorim foarte mult să câștigăm meci cu meci, să ajungem acolo și după aceea putem vorbi de alte lucruri”, a transmis Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei de vineri, 28 noiembrie, Rapid București - Csikszereda Miercurea Ciuc.
