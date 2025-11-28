Echipa pregătită de Costel Gâlcă i-a învins categoric pe ”ciucani” în etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României. Giuleștenii vor rămâne pe prima poziție și după această etapă.

Constantin Grameni a deschis scorul în minutul 10, Alex Dobre a dublat avantajul în minutul 27, iar Marton Eppel a micșorat diferența în minutul 38.



În actul secund, Rapid a închis meciul pe final, prin golurile lui Claudiu Petrila din minutul 82 și Cristi Manea din minutul 86.

Costel Gâlcă, reacție-fulger după Rapid - Csikszereda 4-1: ”Haideți să fim serioși, trebuia să facem asta”

Costel Gâlcă a vorbit la flash-interviu după meci despre evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze faptul că giuleștenii trebuiau să decidă meciul mult mai devreme.

”Un meci dificil, cu intensitate mare. Cu multe emoții. Pe care l-am decis la final. Dar, până la urmă, sunt bucuros că am câștigat acest meci și că am marcat. Am avut situații de gol. Asta cu ceva emoții.



(n.r. Când au transformat penaltiul v-ați enervat rău?) Nu... Am vorbit și cu asistentul, erau multe faulturi... Și dacă poate să-l ajute. Dar asta e, el decide în teren.



Am avut combinații, am avut inițieri, am avut pasă direct de la portar, așa a plecat primul gol al lui Grameni. Pasă foarte bună a lui Marian.



Haide să fim serioși, trebuia să decidem mult mai repede meciul, dar nu a fost să fie. Da, au fost ceva emoții. E important că am marcat mult, ne bucură acest lucru și sper să avem aceeași atitudine și să câștigăm și următoarele meciuri.



E important să stăm acolo sus, știm că nu va fi ușor, dar cu atitudine bună și inspirație în fața porții vom lua puncte”, a spus după meci Costel Gâlcă.

După 18 etape, Rapid a strâns 38 de puncte și se află la cinci lungimi în spatele lui FC Botoșani, ocupanta poziției secunde, care nu și-a disputat însă meciul din această rundă.



11 victorii, cinci remize și două eșecuri au consemnat giuleștenii până în clipa de față. Singurele două înfrângeri sunt cu CFR Cluj (0-3, etapa precedentă) și cu FC Hermannstadt în Giulești (1-2), din etapa 10.

