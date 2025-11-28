Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român a bifat cinci apariții pentru Genoa, trei în campionat și două în Cupa Italiei.



Nicolae Stanciu a bifat și o reușită în Coppa Italia, cu LR Vicenza, în prima rundă (3-0)



Bombă în Italia! Anunț despre Nicolae Stanciu



Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în trasnferuri, a scris vineri seară, pe rețelele social media, faptul că Nicolae Stanciu ar putea să o părăsească pe Genoa în perioada de mercato din iarnă.



Rămâne de văzut unde va ajunge Stanciu. Ar putea reveni în România, unde a mai jucat la FCSB, dar la Rapid, având în vedere că echipa din Giulești și Genoa au același patron, Dan Șucu.



Chiar în cadrul unei conferințe de presă Costel Gâlcă a fost întrebat despre un eventual transfer al lui Stanciu la Rapid. Antrenorul a sugerat că s-ar bucura dacă s-ar concretiza mutarea.



Nicolae Stanciu, la Rapid? Ce spune Costel Gâlcă



Gâlcă a afirmat că Nicolae Stanciu ar putea să o ajute foarte mult pe Rapid în lupta din Superligă, dacă transferul său se va concretiza în iarnă.



„Avem jucători care sunt în vederea noastră pentru iarnă, dar deocamdată e important acest meci. Stanciu e un jucător important pentru fotbalul românesc, cu siguranță că dacă ar veni ne-ar ajuta foarte mult.



Deocamdată mă gândesc la meciul cu Csikszereda, vom vedea ce se va întâmpla.



Ne dorim foarte mult să câștigăm meci cu meci, să ajungem acolo și după aceea putem vorbi de alte lucruri”, a transmis Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei de vineri, 28 noiembrie, Rapid București - Csikszereda Miercurea Ciuc.

