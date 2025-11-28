Robert Ilyes s-a arătat dezamăgit la finalul partidei Rapid - Csikszereda 4-1. Antrenorul ciucanilor și-a criticat elevii, însă a admis că și el a avut partea sa de vină după un nou eșec usturător.

Robert Ilyes, dezamăgit după Rapid - Csikszereda 4-1

Mai mult decât atât, tehnicianul a anunțat că Anderson Ceara va fi amendat pentru reacția nervoasă pe care a avut-o în timpul meciului. Brazilianul a fost nemulțumit pentru că nu a fost lăsat să execute penalty-ul din minutul 38.

„Din păcate am suferit iar o înfrângere dureroasă, exact ca la Dinamo, iar am luat patru goluri. Au fost o echipă mult mai motivată, mai bună. Am avut și noi momentele noastre, dar nu a fost suficient. Sunt dezamăgit pentru că ne-au sufocat. Au fost clar echipa mai bună.

Am cerut ce am cerut și în prima repriză, să jucăm deschis. Sunt responsabil pentru rezultat, pentru că asta am cerut. În repriza a doua ne-au dat o lecție de fotbal, pentru că ei au controlat efectiv tot jocul.

Nu mai vreau să repet. Acum o să bage mâna în buzunar și o să plătească amendă (n.r.- Anderson Ceara, pentru că a avut o reacție nervoasă, când nu a fost lăsat să execute penalty-ul din minutul 38). Afectează imaginea clubului cu un astfel de comportament. Nu poți să te comporți așa. Nu pot să controlez jucătorii. Am explicat o dată, acum o să plătească amendă.

Urmează meciul de Cupă. Trebuie să ne calificăm, să îl tratăm cu seriozitate. Urmează meciul cu FC Argeș în campionat. Trebuie să îl câștigăm dacă vrem să ne menținem în mijlocul clasamentului. Nu vreau să fac speculații despre mine la Rapid, pentru că au un antrenor foarte bun”, a declarat Robert Ilyes, la flash-interviuri.

Victorie de senzație pentru Rapid cu Csikszereda

Rapid București a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Superligă. Au marcat Grameni (10), Dobre (27), Petrila (82) și Manea (87) pentru învingători, respectiv Eppel (38-penalty) pentru învinși.

Echipele din Rapid - Csikszereda: