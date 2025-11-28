Rapid a trecut de nou-promovata Csikszereda, scor 4-1, la capătul unui meci care l-a dat pe spate pe Cristi Săpunaru, după cum Sport.ro a arătat aici.

Și, totuși, în ciuda unei diferențe mari pe tabelă, bucureștenii au pus punctele la adăpost târziu, abia după minutul 80. Pentru că reușitele semnate de Petrila (82) și Manea (87) au fost cele care au ridicat scorul la 4-1.

Venit la interviul de după meci, Claudiu Petrila (25 de ani) a mărturisit că a putut să înscrie, după un scurt dialog pe care l-a avut chiar pe teren cu colegul său de echipă, Cristi Manea.

„Manea mi-a zis unde să dau. Și uite că ne-a ieșit schema. Era important să câștigăm, ca să fim siguri că rămânem pe primul loc. Le mulțumesc fanilor că au fost lânga noi, deși e frig și a plouat tot meciul. A fost o partidă perfectă, suntem fericiți. Aveam nevoie să marchez. Toată echipa avea nevoie de această victorie, după ce s-a întâmplat, la Cluj, etapa trecută“, a spus decarul giuleștenilor.

