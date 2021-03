Situatie fara precedent! Un arbitru din Romania a castigat procesul cu un fotbalist care l-a lovit cu pumnul in cap! Ce SANCTIUNI a primit jucatorul

La o partida din Liga 5 Alba din anul 2018 a avut loc un eveniment bizar.

La meciul dintre Vointa Teius si AS Craciunelu s-au produs evenimente regretabile care au ajuns pe masa judecatorilor. Arbitrul partidei a fost lovit cu pumnul in cap de catre un fotbalist si a actionat in instanta. El l-a dat in judecata pe agresor si a castigat procesul. Fotbalistul a primit 6 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei si este obligat sa plateasca daune morale in valoare de 5.000 de lei.

Dupa sedinta Comisiei de Disciplina din cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Alba, care a avut loc pe 21 noiembrie 2018, pe plan fotbalistic, au fost decise urmatoarele sanctiuni:

Gheorghe Mihai Mihu (jucator la AS Craciunelu de Jos) – 24 de jocuri suspendare si penalitate sportiva 800 de lei, conform art. 65.d din RD (Regulamentul Disciplinar).

Alexandru Mara (jucator la CS Vointa Teius) – 14 jocuri suspendare si penalitate sportiva 300 de lei, conform art. 63.2.4.a din RD.

Clubul din Craciunelu a postat urmatorul mesaj pe retele de socializare, dupa hotararea Comisiei de Disciplina a AJF Alba:

"Mara Alexandru, jucatorul de la Teius care i-a rupt piciorul jucatorului nostru, a primit 14 etape de suspendare si 300 de lei amenda, iar Mihu Mihai, jucatorul nostru care l-a lovit pe arbitru (o palma) si l-a scuipat, a primit 24 de etape de suspendare si 800 de lei amenda.

Cum am mai spus, nu suntem de acord cu gestul jucatorului nostru, unul reprobabil, venit in contextul accidentarii grave a jucatorului Popa Iulian, dar din cate se pare mai ieftin scapi daca rupi piciorul unui jucator (isi va reveni abia dupa 6 luni si abia apoi vedem daca va mai juca fotbal) decat daca-l agresezi pe arbitru. Interesanta decizia AJF Alba: dubla fractura de tibie si peroneu = 14 etape, o palma si scuipat arbitru = 24 etape.

O decizie greu de luat!!! P.S. Oare prestatia arbitrului, deciziile luate de acesta cum au fost apreciate?”, un punct de vedere ce explica intr-o oarecare masura filmul evenimentelor violente petrecute pe teren.

Practic, in minutul 25 al intalnirii, Al. Mara (Vointa Teius) a comis un fault grosolan, prin atacul cu intensitate ridicata, cu ambele picioare, cu talpile inainte, asupra jucatorului advers ce purta tricoul cu nr. 17, cauzandu-i o dubla fractura de tibie si peroneu, fiind eliminat ulterior".

Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia Penala, a decis in 28 ianuarie 2021 a decis urmatoarele:

"Pedeapsa de 6 luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, fapta prev. de art. 193 alin. (1) din Codul penal. In temeiul art. 83 din Codul penal, s-a amanat aplicarea pedepsei inchisorii astfel stabilite, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani stabilit in conditiile art. 84 din Codul penal, ce urmeaza a se calcula de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari”. In plus, instanta a mai stabilit si a obligat pe inculpat la plata catre victima a sumei de 5.000 de lei cu titlu de daune morale.

Asadar, instanta de fond, in temeiul art. 397 alin. (1) raportat la art. 25 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 1349 si art. 1357 din Codul civil, a obligat pe inculpat la plata catre partea civila a sumei de 5000 de lei cu titlu de daune morale, acest cuantum fiind apreciat echitabil, in raport de urmare a faptei comise de inculpat.

In temeiul art. 398, art. 272 si art. 274 alin. (1) din Codul de procedura penala, a fost obligat inculpatul la plata catre stat a sumei de 330 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 130 de lei aferenta urmaririi penale si suma de 200 de lei in cursul judecatii si al camerei preliminare", se arata in motivarea Curtii de Apel Alba Iulia.

Arbitrul a solicitat in prima faza a procesului daune morale in valoare de 30.000 de lei, considerand ca demnitatea i-a fost afectata, iar eventuala suma acordata de instanta urma sa fie donata.