Teapa pentru Becali?! FCSB l-a dat afara in mod inexplicabil dupa ce i-a adus victoria cu Craiova! Acum, clubul care l-a transferat pare sa fi dat lovitura in Romania: un gol si o pasa de gol la debut!

A fost printre victimele facute de Becali in ultimul an, dar asta nu i-a afectat moralul.

Tsoumou (30 de ani) a ajuns la Viitorul acum doua saptamani si n-a avut nevoie decat de cateva minute pentru a-si face simtit impactul. Trimis in teren in minutul 75 al meciului cu Dinamo, congolezul a marcat dupa doar 4 minute, dupa un corner de pe partea dreapta. Apoi, dupa numai cateva secunde, Tsoumou a pasat decisiv pentru al doilea gol al lui Ciobanu. Dinamo - Viitorul s-a terminat 0-5!

Tsoumou a semnat cu Viitorul din postura de jucator liber de contract. A petrecut un an in China, la LNSY Urban, pentru care a marcat o data in 8 meciuri. Tsoumou a inceput campionatul 2019-2020 la Hermannstadt, apoi a trecut la FCSB in septembrie. Desi a marcat pentru victoria de la Craiova (0-1), de pe 15 septembrie 2015, Becali nu l-a avut la inima. I-a mai oferit doar doua jocuri, apoi l-a indepartat, in iarna.



In contextul crizei permanente de atacant de la FCSB, Tsoumou pare sa fi fost o solutie buna avand in vedere cifrele sale din Liga 1. La Hermannstadt, varful are 10 goluri si 4 assisturi in 45 de aparitii.



Tsoumou a trecut pe la Frankfurt (Bundesliga, 10 meciuri, 1 gol), Aachen (liga a doua germana, 8 meciuri, 0 goluri), Preston North End (liga a 3-a engleza, 22 meciuri, 4 goluri) sau Plymouth (liga a 4-a engleza, 11 meciuri, doua goluri) in cariera.