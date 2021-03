Numar RECORD de litigii in fotbalul din Romania! "Riscam sa ajungem ca la FIFA, sa dureze un an pana se rezolva!" Unde sunt cele mai mari probleme

Dinamo si Astra se confrunta cu probleme importante.

Presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori a dezvaluit ca in primele doua luni ale acestui an s-a depus un numar record de litigii in fotbalul din tara noastra.

Emilian Hulubei a spus ca problemele cele mai mari sunt la nivelul esaloanelor inferioare, unde sunt mai multe echipe, majoritatea finantate de autoritatile locale si care, din cauza pandemiei, au ramas fara bani, acestia fiind redistribuiti spre sectorul sanitar.

Reprezentantul AFAN a reamintit si ca, din Liga 1, cluburile cu cele mai mari probleme sunt Dinamo si Astra.

"Ajungem la 120 de cazuri in acest inceput de an, toate legate de neplata salariilor. Sunt si din Liga a 2-a, din Liga a 3-a. Acolo sunt foarte multe echipe, 20 la Liga 2, la Liga 3 avem 100 de echipe, acolo sunt litigiile cele mai multe.

Majoritatea echipelor din Liga a 2-a si Liga a 3-a sunt finantate de autoritatile locale, care au blocat acum finantarile. Fiind in plina pandemie, le-au directionat catre sanatate.

Din Liga 1, Dinamo si Astra au cele mai mari probleme, dar mai sunt si alte cluburi cu cate un caz, doua, trei.

Jucatorii vin la noi si noi le pregatim documentele pentru Comisii. Sunt foarte multe dosare depuse. Riscam sa ajungem ca la FIFA, unde, daca depui memoriu, poate dura si un an de zile sa se rezolve... Sper sa nu ajungem asa", a declarat Emilian Hulubei, la DigiSport.