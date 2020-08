"A turnat multa mizerie pe Dinamo Kiev! Nu va putea antrena in liniste!" Avertisment pentru Mircea Lucescu: liderul unui grup ultras explica de ce nu e dorit romanul

Fanii lui Dinamo Kiev continua sa se planga de numirea lui Mircea Lucescu pe banca echipei.

Alexei 'Dexter' este liderul unui grup ultras de suporteri ai echipei Dinamo Kiev si a explicat de ce sunt fanii deranjati de numirea lui Mircea Lucescu pe banca echipei.

Romanul este in continuare avertizat ca nu va avea parte de liniste pe banca lui Dinamo:

"Fanii sunt impotriva numirii unui antrenor care a turnat multa mizerie pe clubul de fotbal Dinamo Kiev si pe Ucraina si care de-a lungul carierei sale a fost fara scrupule, alunecos si nu si-a tinut cuvantul. Astea sunt valabile nu numai carierei la Sahtior. Asa a fost si cand a trecut de la Galatasaray la Besiktas. In Rusia, el a spus ca totul este gresit pentru el, a dat cu caciula de pamant si asa mai departe. Comportamentul sau nu este demn, este inacceptabil. Nu ne dorim o persoana care sa aiba o reputatie atat de patata la carma lui Dinamo. Nu intelegem de ce el, la 75 de ani, are nevoie de acest stres. O sa fie o tensiune constanta, la toate jocurile. Pentru fiecare esec, va fi criticat. Nu va putea antrena in liniste. Chiar daca nu vor permite accesul fanilor pe stadion - ceea ce nu vreau sa cred - jurnalistii vor pune presiune, fostii jucatori vor pune presiune. Iar aceasta presiune afecteaza intreaga echipa. Poate ca aceasta a fost o provocare deliberata. Nu exclud o astfel de nuanta. Problemele trebuie abordate pe masura ce apar. Nu merita sa spunem acum ce vom face intr-o situatie sau alta. Desigur, ne gandim in avans la toate optiunile posibile. Pana la urma, nimeni nu a crezut in numirea lui Lucescu", a declarat Alexei 'Dexter', potrivit news.ro.

Mircea Lucescu a semnat un contract pe doua sezoane cu Dinamo Kiev, cu posibilitate de prelungire pe inca un an. Romanul a fost aspru contestat de fanii echipei, dar si de foste legende ale clubului, dupa ce a scris istorie pe banca rivalei Sahtior Donetsk.