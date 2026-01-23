Singurul fotbalist „iertat” de Gigi Becali după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

FCSB a fost învinsă clar de Dinamo Zagreb, scor 1-4, într-un meci din runda a șaptea din Europa League.

Unicul gol reușit de roș-albaștrii a fost marcat în prima repriză de Bîrligea (42'), în timp ce gazdele au înscris prin Bakrar (7'), Beljo (11', 71') și Kulenovic (90+3)



Gigi Becali l-a „iertat” pe Bîrligea: „Ce mai poți să-i spui?”



Gigi Becali a fost dezamăgit de prestația jucătorilor săi după meciul pierdut clar la Zagreb și i-a făcut praf pe mulți dintre fotbaliștii pe care îi lăuda în urmă cu un an.

Însă, patronul campioanei României a subliniat că Daniel Bîrligea a fost unul dintre singurii fotbaliști de care a fost mulțumit și pe care nu îl poate critica.

„Bîrligea a inventat un gol. E cadou. Ce mai poți să-i spui? Dacă a dat un gol cadou și se bate omul singur, cu 3-4, ce mai poți să-i spui? Dacă el nu primește mingea, de nu mai știe de nervi. Să primească și el o minge, să se ducă în adâncime pe culoar să dea gol, cum au primit ăia.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Opt goluri și șase pase decisive în 26 de meciuri, sunt statisticile lui Daniel Bîrligea în tricoul FCSB-ului în acest sezon.

