ULTIMA ORA | Mihai Stoica nu s-a putut abtine! Reactia lui MM dupa ce Alibec l-a acuzat ca l-a dat afara de la FCSB

Mihai Stoica a reactionat dupa ce Alibec l-a indicat ca fiind principalul vinovat pentru plecarea lui de la FCSB.

Stoica spune ca nu a avut nicio problema si niciun conflict cu atacantul in varsta de 27 de ani, care a fost trecut pe lista neagra din pricina formei sale sportive.

"Minciuni, nu cred ca a zis asa ceva! Noi nu am avut nicio problema cu Alibec", a declarat Mihai Stoica.

Alibec a declarat ca s-a inteles bine cu antrenorul Nicolae Dica si ca disensiunile dintre ei au inceput sa apara dupa interventia lui Mihai Stoica.

"Probabil de la MM a venit schimbarea radicala, nu stiu. Din cate am inteles, el nu m-a vrut niciodata la Steaua. Nu stiu daca asta a fost motivul. Dar cat a stat mister Reghecampf s-a comportat frumos cu mine, nu am avut probleme. Probabil ca s-a schimbat dupa cearta de la Ovidiu, cand m-am intors catre el", a povestit Alibec pentru GazetaSporturilor.

Pe de alta parte, nici Alibec nu a avut un ultim an bun in tricoul ros-albastrilor. Atacantul a reusit un singur gol in sezonul trecut pentru FCSB.