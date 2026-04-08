Vizibil întristată, Simona Halep a intrat în stadion direct după ce a coborât din mașina sa. Halep s-a îmbrăcat într-un costum negru potrivit pentru doliu.

Simona Halep a ajuns la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Fosta lideră WTA a fost una dintre admiratoarele carierei celui mai titrat antrenor român.

Dubla câștigătoare de Grand Slam și-a exprimat ulterior regretul pentru pierderea legendarului tehnician. A transmis condoleanțe familiei îndurerate, după care a discutat cu reporterii prezenți pe Arena Națională.

L-am admirat întotdeauna și îmi pare foarte rău pentru momentul acesta. Dumnezeu să-l odihnească și să aibă grijă de el acolo sus” - au fost cuvintele Simonei Halep, de la fața locului.

„Pentru noi toți a însemnat foarte mult, iar pentru sportul românesc a însemnat foarte mult. A arătat ce înseamnă să te dedici în totalitate sportului până în ultima clipă.

Halep, elogiu pentru „Il Luce”

În seara pierderii lui Mircea Lucescu, Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj în care și-a exprimat admirația pentru pasiunea pentru fotbal a fostului selecționer.

„Astăzi fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o poveste care este scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt. Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți.

Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră - ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește. Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei!! Odihnește-te în pace, Mister!”, a scris Simona Halep, pe Instagram.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Miercuri, de la ora 17:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională.

Accesul publicului a fost permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor. La ora 18:00 a avut loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.