În jurul orei 16:30, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, iar toți cei care doresc își pot lua rămas bun de la legendarul antrenor atât miercuri, până la 21:00, cât și joi, între orele 10:00 și 20:00.

Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

Presa turcă a dedicat un spațiu larg ceremoniei funerare de la Arena Națională. "Stadioanele sunt prea mici acum pentru el: Legendarul Lucescu, prezent ultima dată pe Arena Națională", a titrat Alanya Postasi, care a scris și despre personalitățile din Turcia prezente la București.

"Figuri importante din Turcia participă, de asemenea, la ceremonia funerară. Ural Aküzüm, membru al consiliului de administrație al Federației Turce de Fotbal, va fi prezent la București în numele federației. Aküzüm va fi însoțit de ambasadorul Republicii Turcia la București, Özgür Kıvanç Altan, de reprezentantul TFF în România, Ali Karaca, precum și de reprezentanți ai cluburilor.

De asemenea, se așteaptă ca multe personalități din fotbal care au lucrat cu Lucescu în Turcia să participe la ceremonii", a mai notat publicația turcă.

CNN Turk a notat: "Ceremoniile funerare pentru Mircea Lucescu, în țara sa natală, România, vor reuni comunitatea fotbalistică internațională. Potrivit unui program anunțat de Federația Română de Fotbal, la București va avea loc un amplu eveniment comemorativ și de rămas-bun, desfășurat pe parcursul a trei zile, dedicat legendarului antrenor, supranumit „Il Luce”, care și-a pus amprenta asupra istoriei fotbalului".