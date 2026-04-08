FOTO ȘI VIDEO "Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

&quot;Prea mic!&quot; Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu Fotbal intern
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, miercuri după-amiază.

În jurul orei 16:30, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, iar toți cei care doresc își pot lua rămas bun de la legendarul antrenor atât miercuri, până la 21:00, cât și joi, între orele 10:00 și 20:00.

Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

Presa turcă a dedicat un spațiu larg ceremoniei funerare de la Arena Națională. "Stadioanele sunt prea mici acum pentru el: Legendarul Lucescu, prezent ultima dată pe Arena Națională", a titrat Alanya Postasi, care a scris și despre personalitățile din Turcia prezente la București.

"Figuri importante din Turcia participă, de asemenea, la ceremonia funerară. Ural Aküzüm, membru al consiliului de administrație al Federației Turce de Fotbal, va fi prezent la București în numele federației. Aküzüm va fi însoțit de ambasadorul Republicii Turcia la București, Özgür Kıvanç Altan, de reprezentantul TFF în România, Ali Karaca, precum și de reprezentanți ai cluburilor.

De asemenea, se așteaptă ca multe personalități din fotbal care au lucrat cu Lucescu în Turcia să participe la ceremonii", a mai notat publicația turcă.

CNN Turk a notat: "Ceremoniile funerare pentru Mircea Lucescu, în țara sa natală, România, vor reuni comunitatea fotbalistică internațională. Potrivit unui program anunțat de Federația Română de Fotbal, la București va avea loc un amplu eveniment comemorativ și de rămas-bun, desfășurat pe parcursul a trei zile, dedicat legendarului antrenor, supranumit „Il Luce”, care și-a pus amprenta asupra istoriei fotbalului".

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II. GALERIE FOTO
Ionuț Lupescu, cu vocea tremurândă: „După tatăl meu, l-am avut pe Mircea Lucescu”
Sicriul lui Mircea Lucescu este acum la Arena Națională. Sport.ro vă oferă toate detaliile
Stadionul din România care ar putea primi numele lui Mircea Lucescu: „M-a pus să îi promit”
Pace pentru o zi. Lupescu și Burleanu, cot la cot lângă sicriul lui Mircea Lucescu
Cum a fost surprins Răzvan Burleanu pe Arena Națională la sicriul lui Mircea Lucescu. Gestul președintelui FRF
Hakan Calhanoglu, cutremurat de moartea lui Mircea Lucescu! Mesajul transmis de starul lui Inter

Și-a prevestit Mircea Lucescu moartea? Declarația tulburătoare făcută în urmă cu doar șase luni

Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Mircea Lucescu a reușit imposibilul! Ce s-a întâmplat în Rusia și Ucraina după vestea morții antrenorului român

Capello și Boban au aflat în studioul Sky de moartea lui Mircea Lucescu. Cum au reacționat cei doi



Ionuț Lupescu, cu vocea tremurândă: „După tatăl meu, l-am avut pe Mircea Lucescu”
Stadionul din România care ar putea primi numele lui Mircea Lucescu: „M-a pus să îi promit”
Sicriul lui Mircea Lucescu este acum la Arena Națională. Sport.ro vă oferă toate detaliile
Imagini copleșitoare la sosirea soției lui Mircea Lucescu la Arena Națională
Pace pentru o zi. Lupescu și Burleanu, cot la cot lângă sicriul lui Mircea Lucescu
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Dinamo - FK Csikszereda 2-0! Dennis Politic le-a netezit "câinilor" drumul către un nou sezon în prima ligă
Reacția presei maghiare după ce steagul Ținutului Secuiesc a fost interzis pe Arena Națională. Suporter: "E doar un steag! Pentru ce?"
stirileprotv Selena Gomez a postat imagini intime din căsnicia cu Benny Blanco. Cum se distrează celebrul cuplu | GALERIE FOTO

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz la câteva ore după anunţarea încetării focului între SUA şi Iran

stirileprotv Un francez și-a demolat casa ca să scape de românii care ocupau ilegal locuința: „Nu aveam altă soluție”

