Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională, acolo unde numeroase personalități din sport au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Ionuț Lupescu, cu vocea tremurândă: „După tatăl meu, l-am avut pe Mircea Lucescu”

Printre cei prezenți s-a numărat și fostul mare internațional Ionuț Lupescu. La plecarea de la stadion, acesta a acceptat să vorbească în fața presei și a transmis un mesaj emoționant.

„Dumnezeu să-l ierte! Este un moment plin de amărăciune pentru mine. Generații întregi am fost călăuziți de el. Nu doar ca fotbalist, ci și ca om și caracter ne-a dat multe exemple despre cum să răzbatem în viață. Din păcate, astăzi nu mai este printre noi și ne pare foarte rău.

După tatăl meu, l-am avut pe nea Mircea și pe nea Cornel Dinu. Fiind în familia Dinamo București, am avut oameni care m-au călăuzit. Iată că doi s-au dus și a mai rămas doar nea Cornel”, a spus Ionuț Lupescu.