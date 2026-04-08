Una dintre cele mai importante perioade din cariera sa de antrenor a fost la Corvinul Hunedoara, echipă pe care a pregătit-o între 1977 și 1982, imediat după retragerea din activitatea de jucător.

Sub conducerea lui, Corvinul a promovat rapid în prima divizie și a reușit performanța de a termina campionatul pe locul 3, unul dintre cele mai bune rezultate din istoria clubului.

Stadionul lui Corvinul ar putea primi numele lui Mircea Lucescu

În semn de omagiu, autoritățile locale iau în calcul redenumirea stadionului pe care evoluează Corvinul în „Mircea Lucescu”.

„O veste foarte tristă. Am primit-o ca pe un șoc! Noi îl așteptam la Hunedoara. Mă sunase după meciul de la Zenica, cu Bosnia. Voia să vină să își lanseze cartea, iar un capitol întreg este dedicat activității sale la Corvinul. M-a rugat să mă ocup de eveniment și urma să ne întâlnim în această primăvară. Din păcate, nu se mai poate acest lucru”, a spus Dan Bobouțanu, primarul din Hunedoara

Edilul a povestit că Mircea Lucescu a rămas apropiat de proiectul clubului și spera să vadă din nou echipa în prima ligă.

„M-a pus să îi promit că voi duce Corvinul înapoi în Liga 1. Avea o vorbă: «V-am lăsat o echipă pentru 10 ani, care apoi a dispărut de pe scena fotbalului de prim-plan». În 2021 am început proiectul, dar n-am apucat să ne bucurăm împreună de Corvinul în prima ligă”, a mai declarat primarul.

Autoritățile locale au anunțat și decretarea unei zile de doliu local în memoria fostului mare antrenor, informează GSP.