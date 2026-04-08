Antrenorul român a decedat pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, iar fotbalul românesc este îndurerat după pierderea unei figuri legendare din sport.

Așa cum era de așteptat, și turcii îl plâng pe Mircea Lucescu. Fost antrenor la Galatasaray, Beșiktaș și naționala Turciei, Lucescu și-a pus amprenta în fotbalul turc și a scris istorie în locul pe care l-a numit de mai multe ori a doua lui casă.

Turcii nu îl vor uita pe Mircea Lucescu: „Pentru noi e o sursă de mândrie și onoare, la fel ca Fatih Terim”

Contactat de Sport.ro, jurnalistul turc Muhammet Duman nu a ezitat să ofere o reacție după pierderea antrenorului român și a oferit un omagiu carierei incredibile a lui Mircea Lucescu.

Jurnalistul a avut doar cuvinte de laudă despre unul dintre „arhitecții” fotbalului din Turcia și a amintit de performanțele incredibile pe care le-a realizat Mircea Lucescu pe banca lui Galatasaray și Beșiktaș, dar și despre moștenirea pe care a lăsat-o la echipa națională a Turciei.

„Este momentul să ne luăm rămas-bun de la cel mai mare geniu tactic al lumii: ne va lipsi, un erou invincibil!

Moartea lui Mircea Lucescu, care a antrenat Echipa Națională a Turciei, Beşiktaş și Galatasaray în țara noastră, a cufundat întreaga lume, și în special fotbalul turc, în doliu. În acest moment, toată Turcia îl jelește pentru Lucescu, plină de o profundă tristețe și dor. Inimile noastre s-au oprit odată cu a lui.

Performanțele și titlurile câștigate la Galatasaray și Beşiktaş au fost cu adevărat extraordinare. Perioada în care Galatasaray a învins Real Madrid și a câștigat Supercupa UEFA a fost una dintre cele mai strălucite din istoria fotbalului turc. Datorită lui, Galatasaray a devenit o forță invincibilă în Europa. Nivelul ridicat de încredere pe care l-a insuflat echipei a făcut ca cluburi precum Real Madrid și Barcelona să intre mereu pe teren cu teamă în fața lui Galatasaray.

Capacitatea lui Galatasaray de a se lupta de la egal la egal cu giganți precum FC Barcelona, AC Milan, AS Roma și PSG a fost o dovadă a geniului tactic al lui Lucescu. În acel sezon, Galatasaray a devenit un adevărat coșmar pentru marile echipe ale Europei. Lupta lor, în ciuda unui lot limitat, a transmis tuturor mesajul că 'fotbalul este un joc al inimii'.

Antrenorul român i-a adus lui Galatasaray a treia stea (n.r. al 15-lea titlu în Super Lig), însă în inimile noastre el avea deja un număr infinit de stele. Titlul câștigat de Beşiktaş în Super Lig, în anul centenarului clubului, ne-a arătat că Mircea Lucescu era un antrenor mereu flămând de succes. A condus Beşiktaş către unul dintre cele mai importante titluri din istoria clubului și și-a consolidat locul printre legendele acestuia.

Sincer, nu îmi amintesc un alt antrenor din fotbalul turcesc care să fi lăsat o amprentă atât de profundă într-un timp atât de scurt. Chiar și cele mai pasionale galerii din Turcia aveau o mare admirație și respect pentru el. Lucescu a văzut mereu talentul fotbalistic din societatea turcă și a lucrat constant, cu mare încredere, pentru dezvoltarea fotbalului turc. De asemenea, ne-a învățat să jucăm un fotbal curajos”, a spus Muhammet Duman, în exclusivitate pe Sport.ro.

Cu două campionate câștigate în Turcia, unul cu Galatasaray (2001/2002) și unul cu Beșiktaș (2002/2003), și cu o Supercupă a Europei (2000/2001) obținută cu Galatasaray în fața lui Real Madrid, în urma unei victorii cu 2-1, Muhammet Duman a punctat faptul că Mircea Lucescu este „așezat” de turci lângă legendarul Fatih Terim.

„Succesele lui Galatasaray, obținute datorită lui sunt astăzi discutate cu admirație în toată Europa. Chiar și un copil de 5 ani din Turcia, care abia începe să joace fotbal, aude despre ce lider a fost Mircea Lucescu. Este pentru noi o sursă de mândrie și onoare, la fel ca Fatih Terim.

Antrenorul român de succes a reușit mereu să ne lumineze drumul și a lăsat o amprentă de neșters în inimile noastre. Perioada sa la echipa națională a Turciei a fost una emoționantă și plină de entuziasm. Încredințarea echipei naționale lui Lucescu a fost o realizare de neprețuit. Am avut întotdeauna o încredere și un respect nelimitat pentru el.

Geniul tactic pe care ni l-a transmis a fost neprețuit, ca diamantele și aurul, pentru dezvoltarea fotbalului turcesc. Avea o inimă extraordinară care a unit toți suporterii din Turcia într-un spirit de respect. Chiar și rivalii Galatasaray-ului și ai Beşiktaş-ului își exprimau respectul pentru el înaintea fiecărui meci. Fiecare grup de suporteri avea o admirație aparte pentru Lucescu. Era un adevărat simbol al fair-play-ului.

A fost un mare privilegiu pentru noi să fim martorii carierei exemplare și de succes a antrenorului român. El a construit o punte importantă de prietenie între Turcia și România. Datorită lui, această punte va dăinui mulți ani și se va dezvolta în continuare.

Ne amintim și astăzi cu drag de cariera glorioasă a lui Lucescu în Turcia, pe care o transmitem din generație în generație. A dus o viață demnă, care ar trebui predată în școlile din Turcia. Declarația sa frecventă, 'Turcia este a doua mea casă', demonstrează clar legătura sa profundă cu această țară.

Este una dintre cele mai importante pietre de temelie ale culturii fotbalului turc. Prin succesele aduse, jucătorii formați și moștenirea lăsată, Mircea Lucescu va fi amintit nu doar ca antrenor, ci și ca un adevărat înțelept al fotbalului.

Cu un total de 35 de trofee câștigate de-a lungul carierei, Lucescu și-a câștigat un loc unic printre cei mai mari antrenori din lume. A rămas în memoria tuturor ca una dintre cele mai respectate figuri din fotbal.

Monstru al trofeelor, geniu al fotbalului, Mircea Lucescu va continua să fie venerat în țara noastră ca un simbol național. Îl vom pomeni mereu în rugăciunile noastre pentru contribuțiile aduse fotbalului turcesc. Lumina lăsată de profesorul fotbalului ne va lumina viitorul.”, a adăugat corespondentul turc.

Mircea Lucescu a antrenat în afara țării echipe precum: AC Pisa, Brescia, Reggiana, Inter, Galatasaray, Besiktas, Șahtior, Zenit, Dinamo Kiev și naționala Turciei.

În România, legendarul tehnician le-a antrenat pe Corvinul Hunedoara, Dinamo, Rapid și a fost selecționerul naționalei României.