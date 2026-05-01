Chindia Târgoviște - Steaua București, meci contând pentru etapa a șaptea din play-off-ul Ligii 2, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 1-2.

Steaua a făcut „remontada” la Târgoviște

Primul gol al confruntării a fost marcat de către Doru Popadiuc în minutul 9, la prima mare ocazie din partidă.

Egalitatea a fost restabilită în minutul 84, după un penalty transformat de către Bogdan Chipirliu. Scorul final a fost stabilit, în minutul 90+2, de către Ștefan Pacionel.

Echipele utilizate

Chindia: M. Contra – Martac, Celea, Mboumbouni, Brumă – Honciu (cpt.), Doukoure (Pandele 56′) – Rob. Necșulescu (Bg. Petre 65′), Popadiuc (Sg. Jurj 77′), Pesic (R. Mihai 77′) – Doumtsios (D. Florea 65′)

M. Contra – Martac, Celea, Mboumbouni, Brumă – Honciu (cpt.), Doukoure (Pandele 56′) – Rob. Necșulescu (Bg. Petre 65′), Popadiuc (Sg. Jurj 77′), Pesic (R. Mihai 77′) – Doumtsios (D. Florea 65′) Antrenor: Nicolae Croitoru

Nicolae Croitoru Steaua: Frănculescu – Nacho Bonet (Șt. Pacionel 46′), Huszti, Ad. Ilie – Mih. Adăscăliței, Gualda (Dr. Nedelcu 79′), Nedelea (Răsdan 73′), St. Drăghici (cpt.) – Bobaru (Șt. Rotaru 63′), Rubio (Lascu 63′), Chipirliu

Frănculescu – Nacho Bonet (Șt. Pacionel 46′), Huszti, Ad. Ilie – Mih. Adăscăliței, Gualda (Dr. Nedelcu 79′), Nedelea (Răsdan 73′), St. Drăghici (cpt.) – Bobaru (Șt. Rotaru 63′), Rubio (Lascu 63′), Chipirliu Antrenor: Daniel Oprița

În urma victoriei obținute, Steaua a ajuns la 48 de puncte pe locul patru. Chindia a rămas cu 39 de puncte, tot pe poziția a șasea, pierzând toate meciurile din play-off.

Situația din lupta pentru promovare

Steaua nu are drept de promovare, iar FC Bihor riscă să se confrunte cu aceeași problemă. Corvinul (65 de puncte) și Voluntari (58) ocupă primele două poziții ce asigură participarea directă în Superliga viitoare.

Sepsi (57) și Steaua (48) se află pe locurile trei și patru de baraj. FC Bihor (45) și Chindia (39) completează play-off-ul.