Reactie din partea CSA Steaua dupa ce fanii echipei lui Becali le-au CERUT sa NU mai vorbeasca despre palmares! Ce au anuntat

Mai multe asociatii ale suporterilor FCSB au cerut celor de la CSA sa nu se mai foloseasca de palmaresul sectiei de fotbal.

Fanii echipei lui Gigi Becali au trimis o solicitare catre comandantul CSA, astfel incat 'militarii' sa nu mai foloseasca palmaresul Stelei pana cand procesul nu va fi incheiat, iar instanta va lua o decizie.

Ulterior, CSA Steaua a emis un comunicat in care se adreseaza situatiei.

"In urma aparitiilor media, din 22 februarie 2021, pentru corecta informare a opiniei publice, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” face urmatoarele precizari:

Steaua Bucuresti nu a instrainat niciodata marca, palmaresul, traditia, istoria sau culorile catre S.C. Fotbal Club Steaua Bucuresti S.A. (FCSB), catre orice alta entitate comerciala sau sportiva.

A.F.C. Steaua Bucuresti, care a continuat in 1998 traditia echipei noastre de fotbal, a primit dreptul de a folosi cu titlu gratuit marca Steaua Bucuresti, precum si stadionul de fotbal din complexul Ghencea, in conformitate cu prevederile legale privind asociatiile sportive non-profit (fara scop patrimonial), cum era cazul A.F.C.

In anul 2004, nou infiintata societate comerciala FCSB a solicitat in scris acordul proprietarului marcii – CSA „Steaua” – pentru inregistrarea marcii la OSIM. Desi nu a primit acest acord, FCSB a inregistrat totusi marca de care s-a folosit continuu din 2004 pana in 2014, insusindu-si astfel in mod ilegal un bun de importanta nationala din patrimoniul statului.

Concluzia celei mai inalte instante judecatoresti din Romania este exprimata clar prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 3425 din 3 decembrie 2014. Decizia ICCJ arata fara echivoc faptul ca cesionarea marcii intre A.F.C. si FCSB, pe baza careia s-a facut inregistrarea la OSIM, a fost ilegala, intrucat A.F.C. nu putea vinde, cesiona sau transmite un bun pe care nu-l avea in proprietate, ci avea doar dreptul de a-l utiliza.

Prin urmare, informatiile aparute in presa nu au nicio legatura cu realitatea si reprezinta o dezinformare evidenta a suporterilor stelisti si a intregii opinii publice. Marca, palmaresul, traditia, istoria si culorile nu au fost niciodata cedate de catre Steaua Bucuresti, deci nu au apartinut niciodata societatii comerciale FCSB.

Performantele sportive realizate de Steaua Bucuresti sunt reprezentative pentru Romania, acesta fiind cel mai titrat club la nivel international. Dorim sa-i asiguram pe suporterii stelisti si pe toti iubitorii sportului din Romania ca Steaua Bucuresti va reprezenta in continuare cu aceeasi ardoare istoria de peste 70 de ani a Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”.

Steaua Bucuresti asigura continuitatea fenomenului fotbalistic pe care l-a creat de-a lungul istoriei sale in conditii de deplina legalitate", se arata in comunicatul militarilor.