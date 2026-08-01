Nivelul fotbalului românesc și-a arătat, din nou, limitele! Meciul dintre FK Auda și FCSB s-a încheiat cu eliminarea formației bucureștene din Conference League, iar rezultatul poate fi încadrat la capitolul ”umilințe” pentru fotbalul de la noi!

Echipa letonă s-a impus cu scorul de 4-1 (1-0 la pauză) joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției.

FCSB, OUT din Conference League! Eșec cu FK Auda!

FCSB, învinsă și la București, scor 2-3, a fost umilită în Letonia de golurile marcate de Barthelemy Diedhiou (45+2, 67), Kader Kone (84), Tin Hrvoj (90+3), punctul de onoare al roș-albaștrilor fiind semnat de Joao Paulo (58).

Auda va juca în turul al treilea preliminar cu învingătoarea dintre formația slovenă NK Aluminij și echipa albaneză FC Dinamo City (1-1 în prima manșă).

Cap de serie la tragerea la sorți, FCSB s-a bucurat că a dat peste FK Auda, formație care a terminat pe locul 3 în campionatul Letoniei în întrecerea trecută. Roș-albaștrii au evitat nume precum Hajduk Split, LNZ Cherkasy, Zimbru Chișinău sau Panevezys și porneau cu prima șansă la calificare în fața letonilor.

FK Auda a promovat în prima ligă în 2022! După 4 ani, a învins FCSB în Conference League!

Pentru a oferi o imagine cât mai clară formației FK Auda, a revenit în prima ligă letonă abia în 2022, iar în același an a cucerit primul trofeu important din istoria clubului, Cupa Letoniei. Performanța i-a adus și prima participare în cupele europene.

Ulterior, echipa a terminat pe locul 3 în Virsliga atât în 2023, cât și în 2024. În 2025, Auda a câștigat din nou Cupa Letoniei. În ultimele două sezoane, letonii au disputat 10 meciuri în preliminariile UEFA Conference League și au înregistrat cinci victorii, trei remize și două înfrângeri.

Lotul echipei este evaluat la 5,55 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Cel mai valoros jucător este chiar căpitanul Eduards Daskevics, extremă în vârstă de 23 de ani, cotat la 400.000 de euro.

Lotul FK Auda, 5,5 milioane de euro! Daniel Bărligea, 4,5 milioane de euro!

Ca o comparație care remarcă și mai mult diferența de nivel dintre FK Auda și FCSB, cel mai valoros fotbalist din lotul bucureștenilor, Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt, este cotat la 4,5 milioane de euro!

Altfel spus, atacantul fostei campioane a României valorează cu doar un milion mai puțin decât cei 26 de fotbaliști din lotul FK Auda.

VIDEO Rezumat Auda - FCSB 4-1 (VOYO)