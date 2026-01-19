Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”

FCSB a pierdut primul meci oficial din 2026, scor 0-1, în fața lui FC Argeș.

Într-un duel din runda a 22-a de Superliga, FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldoveanu.

Gigi Becali, ambițios: „O să câștigăm cu Dinamo Zagreb și o să luăm și campionatul”



Patronul FCSB-ului este cunoscut pentru declarațiile controversate sau surprinzătoare pe care le face.

De această dată, Gigi Becali a surprins, având în vedere startul slab de an al echipei sale.

Omul de afaceri este convins că FCSB va câștiga duelul cu Dinamo Zagreb din Europa League și va reuși să se impună pentru a treia oară consecutiv în Superliga.

