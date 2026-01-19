Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!”

Gigi Becali, ambițios chiar dacă FCSB a pierdut primul meci al anului: „Dacă nu, gata, la revedere!"
Alexandru Hațieganu
Gigi Becali nu se dă bătut chiar dacă echipa lui a pierdut primul meci din 2026.

FCSBGigi BecaliSuperligaFC ArgesDinamo ZagrebEuropa League
FCSB a pierdut primul meci oficial din 2026, scor 0-1, în fața lui FC Argeș.

Într-un duel din runda a 22-a de Superliga, FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldoveanu.

Gigi Becali, ambițios: „O să câștigăm cu Dinamo Zagreb și o să luăm și campionatul”

Patronul FCSB-ului este cunoscut pentru declarațiile controversate sau surprinzătoare pe care le face. 

De această dată, Gigi Becali a surprins, având în vedere startul slab de an al echipei sale.

Omul de afaceri este convins că FCSB va câștiga duelul cu Dinamo Zagreb din Europa League și va reuși să se impună pentru a treia oară consecutiv în Superliga.

„O să câștigăm cu Dinamo Zagreb și o să luăm și campionatul. Nu vă fac pe plac decât când sunt mort definitiv și nu mai am nicio șansă.

Dacă nu intru în play-off, gata, la revedere, scăpați de mine, stați lejer la meciuri!”, a declarat Gigi Becali la digisport.

Partida Dinamo Zagreb - FCSB, din runda a șaptea a fazei ligii din Europa League, va avea loc joi (22 ianuarie), de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

În urma înfrângerii din această etapă, FCSB se află pe locul nouă în Superliga la patru puncte de play-off, locul șase fiind ocupat în acest moemnt de UTA.

