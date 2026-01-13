Campioana României se pregătește de reluarea sezonului cu o deplasare la Mioveni, programată pe 16 ianuarie, însă staff-ul roș-albaștrilor stă cu emoții în privința unuia dintre cei mai importanți jucători sosiți în această iarnă. Andre Duarte, fundașul cotat la 800.000 de euro, încă nu a primit dreptul de joc din partea federației maghiare, pe fondul despărțirii tensionate de fosta sa echipă.



Latifundiarul din Pipera a transmis un avertisment clar către Budapesta, invocând regulamentele internaționale care obligă clubul precedent să elibereze actele necesare transferului. „Sper să ne dea cartea verde pentru Duarte, trebuie să ne-o dea ungurii, așteptăm. Dacă nu ne-o dau ungurii cu 72 de ore înainte de meci, mergem la FIFA și ne-o dă FIFA. Ei trebuie să o dea, conform regulamentului. Sper să o dea”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.



Litigiu aprins cu fosta echipă



Situația lui Duarte este complicată de modul în care acesta a părăsit Ungaria la finalul anului 2025. Fundașul a denunțat unilateral contractul cu Ujpest în luna noiembrie, după ce fusese trimis la echipa a doua, și a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract, angajament valabil până în vara lui 2027.



Clubul maghiar a contestat vehement această mutare și l-a dat în judecată pe fotbalist, acuzând că plecarea s-a produs neregulamentar. În acest context tensionat, roș-albaștrii riscă să nu îl poată folosi pe Duarte în partida de la Mioveni dacă FIFA nu intervine de urgență pentru a elibera cartea verde provizorie.



În prima parte a acestui sezon, apărătorul a bifat 10 prezențe și o pasă decisivă în campionatul Ungariei, plus alte trei meciuri în Cupă.

