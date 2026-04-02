După problemele de sănătate pe care le-a avut înainte de meciul cu Slovacia, ”Il Luce” a fost internat pentru câteva zile la Spitalul Universitar, unde este sub atenta supraveghere a medicilor și unde va fi supus unui set amăunțit de analize.

Joi, Mircea Lucescu a fost vizitat la Spitalul Universitar de Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, și de Mihai Stoichiță, directorul tehnic de la FRF. Aceștia i-au propus ”un nou rol” în cadrul forului.

Răzvan Burleanu, după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu la spital

„Despre situația medicală a domnului Lucescu, nu pot să vă dau detalii. Doar dânsul și familia sunt în măsură, așa că o să vă rog să vă adresați direct familiei și domnului Lucescu.

Noi ne-am dorit, în primul rând, și eu și directorul tehnic, să putem să-l vedem imediat când situația sa medicală a permis acest lucru. Ceea ce ne interesează este să putem să-l integrăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF și al fotbalului românesc, ca să beneficiem de acest transfer de cunoaștere pe care domnul Lucescu l-a adunat de-a lungul timpului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii.

I-am transmis multă sănătate și așteptăm să ne revedem cât mai curând. Nu și-a revenit în totalitate, dar e un om foarte puternic. Sunt sigur că va trece de această situație. Nimănui nu i-a trecut această supărare, cred că nici dânsului nu i-a trecut, jocul a fost foarte bine pregătit, am reușit să-i anihilăm pe turci până când cea mai mică diferență a fost făcută de sclipirea unui jucător.

Asta ne dorim noi, și dumnealui își dorește să rămână cât mai aproape. Nu știu dacă am stat o oră, dar timpul întotdeauna zboară când vorbești cu domnul Lucescu, mai ales când avem foarte multe subiecte, exclusiv despre fotbal”, a spus Burleanu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Printre altele, Burleanu a fost întrebat și despre numirea noului selecționer, post pentru care Gică Hagi (61 de ani) pare să fie marele favorit. În următoarele zile, după Comisia Tehnică și ședința de Comitet Executiv, FRF ar urma să facă anunțe oficial și numele celui care va prelua postul lui Mircea Lucescu.

„Din punct de vedere al procedurii, n-am vrut să facem absolut nimic până când n-am avut această discuție cu domnul Lucescu, din respect pentru dânsul. Mâine a fost convocată Comisia Tehnică, iar săptămâna viitoare vom avea o ședință de Comitet Executiv, astfel încât în zilele următoare vă putem da mai multe informații oficiale”, a declarat Burleanu.

Hagi debutează cu amicale, continuă cu Nations League și preliminarii EURO 2028

După ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială din această vară cu Mircea Lucescu pe bancă, ochii sunt deja ațintiți asupra următorului turneu final - EURO 2028, care va fi găzduit de Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

Până la a lua startul în calificările pentru European, Hagi va avea ocazia de a lucra cu actuala generație în două partide amicale din iunie - cu Georgia și un adversar care urmează să fie stabilit - iar ulterior în Liga Națiunilor (septembrie-noiembrie).

România, promovată de Lucescu în Liga B din Nations League, a fost repartizată în grupa 4, cu Suedia, Polonia și Bosnia. Meciurile vor avea o miză deosebit de importantă, clasamentele din UNL urmând să stabilească cum vor arăta urnele pentru preliminariile EURO 2028, care se vor disputa anul viitor.