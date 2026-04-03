Antrenorul care și-a încheiat mandatul de selecționer în urmă cu câteva zile a suferit două infarcturi în cursul zilei de vineri.

Problemele lui Lucescu au dus la un scandal la Spitalul Universitar

Vineri, Lucescu ar fi trebuit să fie externat din Spitalul Universitar din București, dar medicii au decis să îl țină sub supraveghere spre norocul legendarului antrenor. Pentru că se afla încă în spital, medicii au putut interveni la timp pentru a-i salva viața lui ”Il Luce”.

Cei de la Spitalul Universitar au decis inițial să blocheze toate căile de acces spre ATI și au fost aduși paznici la uși, iar decizia luată de conducerea spitalului a nemulțumit o mulțime de oameni care aveau rude internate în secția respectivă.

Chiar dacă programul de vizită începea de la ora 14:00, oamenii nu au fost lăsați să intre lucru ce a provocat reacții acide din partea persoanelor care așteptau.

“ A venit antrenorul ăsta și nu mai avem voie să intrăm. Zici că a venit Ceaușescu “

“ “ Uite ce repede îl apără pe Lucescu, că are bani. Noi stăm ca proștii “

“ “ Ce-i fac lu’ ăsta de n-avem voie să intrăm? “

“ “Din cauza lu’ domnu i-a amânat iar operația (n.r. unei rude)“, au fost câteva dintre comentariile oamenilor prezenți, potrivit as.ro.

În final, după nemulțumirile apărute, conducerea Spitalului Universitar a decis să le permită accesul oamenilor: câte o persoană pentru fiecare pacient, maximum cinci minute.