Nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul, iar Mircea Lucescu se convinge, la rândul său, de această realitate incontestabilă.

Diseară (ora 21:45), când tricolorii vor da piept cu Slovacia, la Bratislava, fostul selecționer al României se va afla în fața televizorului, în rezerva sa de la spital. S-a ajuns aici după episodul neplăcut și alarmant de duminică despre care Sport.ro a oferit detaliile de culise aici.

Mihai Stoica: „Lucescu? Unic. Am văzut puțini oameni ca el“

Internarea lui „Il Luce“ a venit acum după ce, încă de la finalul anului trecut, el a ajuns pe mâna medicilor. Și, la un moment dat, prezența sa pe banca României, pentru barajul cu Turcia, a fost sub un mare semn de întrebare. Fix de problemele medicale anterioare ale lui Lucescu a amintit și Mihai Stoica, în cadrul intervenției sale, la Prima Sport.

„Nea Mircea a avut multe episoade, operat pe cord... Sigur, e unic şi din punctul ăsta de vedere, el sub nicio formă nu vrea să renunţe. E şi genul de om care se implică foarte tare, am văzut puţini oameni care să fie aşa de atenţi la tot ce se scrie, se spune. Să vrea să dea replici... De la o vârstă, pe mine nu mă mai interesează, el e construit altfel“, a spus Mihai Stoica.

Întrebat dacă își poate imagina să lucreze în fotbal, la vârsta de 80 de ani, cât are Lucescu, Meme s-a amuzat: „Nu ştiu dacă mă văd în viaţă (n.r. - râde), eu fac eforturi mari să trăiesc sănătos. Pasiune am, dar eu nu antrenez. Emoţiile pe banca sunt mult mai puternice. Eşti responsabil de ce se întâmplă în teren. De sus, de la lojă e diferit, e altceva, antrenorii vin şi pleacă. Conducatorii, dacă nu fac prostii, rămân toată viaţa“.