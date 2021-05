Victorie spectaculoasa reusita de echipa lui Florin Nita in Cehia! Sparta Praga s-a impus intr-un meci cu 9 goluri! VIDEO: singura gafa a romanului

Sparta Praga a castigat cu 5-4 meciul disputat pe terenul celor de la Mlada Boleslav.

Florin Nita, eroul Romaniei in primele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, a fost integralist si, desi a incasat 4 goluri, nu a gresit decat la una dintre reusitele gazdelor.

Echipa lui Nita a deschis scorul in minutul 9, fiind egalata rapid, dupa doar 3 minute. Inainte de pauza, Sparta Praga a preluat din nou conducerea, fiind egalata iarasi, dupa doar 3 minute.

Dupa pauza, Mlada Boleslav a intrat in avantaj, dar coechipierii lui Nita au restabilit egalitatea in 6 minute, preluand apoi conducerea in minutul 70 si marind diferenta in minutul 90+1.

Gazdele au stabilit scorul final in al patrulea minut de prelungire, dar nu au avut puterea de a obtine nici macar unul dintre punctele puse in joc.

Florin Nita a gafat la al treilea gol al adversarilor, cand a iesit prea rapid din poarta. Desi a incercat sa respinga balonul din alunecare, nu a avut noroc.

In urma victoriei, Sparta Praga este pe locul 2 in clasamentul din campionatul Cehiei, fiind la 3 puncte de Jablonec, echipa cu care se lupta pentru pozitia care asigura calificarea in preliminariile Champions League.